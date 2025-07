Polônia e Japão disputam o terceiro lugar da VNL feminina; acompanhe

Polônia e Japão voltam à quadra neste domingo (27), para disputar o terceiro lugar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2025. Jogando em casa, em Lodz, a Polônia tenta aproveitar o apoio da torcida para se recuperar da derrota incontestável diante da Itália, na semifinal. Já o Japão chega após jogo desgastante diante do Brasil, definido no tie-break. A partida tem transmissão do SporTV2 e VBTV. Polônia vence o primeiro set.➡️Clique para assistir no Sportv

A anfitriã Polônia tem um retrospecto positivo na disputa do terceiro lugar da VNL, conquistando o bronze nas duas últimas edições. Em 2024, a seleção foi algoz do Brasil, ao vencer o confronto por 3 sets a 2. Neste ano, a equipe teve a quarta melhor campanha da fase preliminar e desbancou a China nas quartas de final, mas não resistiu à Itália na semifinal e acabou derrotada por 3 sets a 0.

Do outro lado, o Japão busca sua segunda medalha na Liga das Nações, após figurar no pódio pela primeira vez em 2024, com a prata. A seleção asiática foi a terceira colocada da primeira fase e caiu diante da Seleção Brasileira na semifinal, em confronto decidido nos detalhes.

Acompanhe o jogo

1º set: Polônia 25 x 15 Japão

🟢Erro de saque do Japão. POL 25 x 15 JPN

🟢Polônia chega ao set point no bloqueio. POL 24 x 14 JPN

🟢Erro de ataque do Japão. POL 23 x 14 JPN

🟢Ishikawa para no bloqueio polonês. POL 21 x 13 JPN

🟢Japão diminui desvantagem no contra ataque. POL 19 x 12 JPN

🟢Erro de saque de Wada. POL 16 x 9 JPN

🟢Técnico do Japão para o jogo pela segunda vez. POL 13 x 7 POL

🟢Stysiak ataca no fundo de quadra e aumenta a vantagem da Polônia. POL 13 x 7 JPN

🟢Polônia explora o bloqueio do Japão. POL 12 x 7 JPN

🟢Ishikawa diminui para o Japão. POL 9 x 4 JPN

🟢Sato fica no bloqueio polonês duas vezes. POL 7 x 2 JPN

🟢Erro de saque da Polônia. POL 5 x 2 JPN

🟢Erro de ataque de Wada e o Japão pede tempo. POL 5 x 1 JPN

🟢Polônia abre vantagem no contra ataque. POL 3 x 1 JPN

🟢Polônia faz o primeiro ponto do jogo após rali. POL 1 x 0 JPN

🟢Equipes em quadra para o protocolo inicial

Japão é o atual vice-campeão da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Polônia x Japão

✅ FICHA TÉCNICA

POLÔNIA X JAPÃO

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR - VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

