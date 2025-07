O Golden State Warriors elabora estratégia para tentar adquirir o astro Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks para a temporada 2025/26 da NBA. A informação foi divulgada pelo jornalista Tim Kawakami na última sexta-feira (25). Antes da possível troca, a franquia de San Francisco busca primeiro resolver a situação de Jonathan Kuminga e, assim, oferecer ativos ao time de Milwaukee.

A equipe californiana precisa solucionar o status contratual de Kuminga, atualmente agente livre restrito, antes de avançar com seus planos para o duas vezes MVP da liga. O Warriors enfrenta dificuldades para negociar o jogador no mercado atual.

— Tem uma razão pela qual o Warriors não quer trocar Kuminga por menos do que tem direito. Assim como todos os outros times, a direção quer levar jogadores de bom nível para dar ao Bucks peças por Giannis Antetokounmpo na troca — declarou Kawakami.

A negociação envolveria as "necessidades táticas" das duas franquias, com o Warriors acumulando ativos valiosos para posteriormente oferecer ao Milwaukee. Apesar disso, o aspecto financeiro representa um obstáculo significativo, já que o salário de Antetokounmpo para 2025/26 está fixado em US$ 54 milhões, o que exigiria que Golden State combine múltiplos contratos para viabilizar a troca.

Expectativas de Warriors e Antetokounmpo

O prazo para essa possível transação permanece indefinido e pode ocorrer tanto nesta free agency quanto no período de trocas durante a temporada. Como "justificativa", o Warriors trabalha com a perspectiva de que o campeão da NBA de 2021 busca conquistar mais um título antes do fim de sua carreira.

— Não quer dizer que o Warriors espere Giannis pedir para deixar o Bucks ou que tenha um sinal de que ele tenha o time como principal destino. Mas a chance existe que Giannis queira sair e indique Golden State — disse o jornalista.

Em declarações anteriores, Antetokounmpo já mencionou interesse em jogar pelo Warriors, embora tenha expressado preocupações sobre os impostos da Califórnia durante uma transmissão recente.

Por enquanto, trata-se de uma intenção da diretoria de Golden State, que ainda precisa resolver a situação de Kuminga. A expectativa é que surja uma oportunidade para apresentar uma proposta ao Bucks durante a próxima temporada, dependendo do desempenho de ambas as equipes.

