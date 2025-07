Após uma sprint tranquila, a largada da corrida principal foi afetada pela chuva intensa no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps neste domingo (27). As condições climáticas adversas já são esperadas no GP da Bélgica. Com largada agendada para às 10h (de Brasília), a F1 decidiu por adiar o início da etapa em Liège, na Bélgica.

As fortes chuvas foram, inclusive, o motivo do cancelamento da corrida principal da Fórmula 3. Sem a possibilidade de correr, a prova foi encerrada antes mesmo do início, o que impede a distribuição de pontos para os pilotos. A categoria conta com o brasileiro Rafael Câmara, que lidera a competição.

O motivo principal para a suspensão da largada na F1 foi a dificuldade de visibilidade, relatada por quase todos os pilotos, ainda na volta de aquecimento. Vale destacar que essa volta foi feita atrás de safety car.

Tradução: "Bandeira vermelha. Está muito molhado e a visibilidade é ruim. Os pilotos retornarão aos boxes para aguardar a melhora das condições."

Apesar das reclamações do grid, Max Verstappen pareceu ser contra o adiamento do início da corrida, destacando que a situação só pioraria. Para o holandês da Red Bull, o ideal seria dar largada e realizar, pelo menos, duas ou três voltas antes de parar - já que uma pancada mais forte era esperada a poucos minutos.

A água parada, no entanto, não era um problema nas pistas, segundo Lando Norris. Ainda na volta para os boxes, seu engenheiro chegou a perguntar se a dificuldade era apenas de visibilidade ou no controle do carro também, o que foi negado pelo piloto.

