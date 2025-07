Finais da STU: veja os resultados da etapa de Curitiba

O Centro Nacional de Treinamento Skateboarding, em Curitiba, recebeu as finais da modalidade de Park e Street masculino e feminino do STU neste domingo. A programação intensa começou com a decisão do Park masculino às 11h. Na sequência, Paraskate street (13h45), voltada para atletas com mobilidade reduzida, Street feminino (15h), e, por fim, Street masculino (16h50).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Final Park feminina

A final do Park feminino no STU Curitiba foi marcada por manobras de alto nível técnico e pela forte presença da nova geração do skate brasileiro. Atletas muito jovens, algumas com apenas 13 anos, mostraram consistência e ousadia nas voltas, elevando o grau de dificuldade da disputa. Apesar do talento em pista, a final também foi marcada por erros de algumas skatistas que não conseguiram completar as voltas das baterias completamente.

Mesmo com as quedas, o talento das skatistas se sobressaiu. Em um formato com três voltas em 45 segundos, valendo a maior nota, a campeã foi Helena Laurino, que aos 13 anos, conquistou o título com uma performance segura e madura. A vice-campeã, Flavia Haraguchi, também de 13 anos, reflete o momento promissor da base feminina do skate nacional. Veja como ficou a classificação final:

continua após a publicidade

1- Helena Laurino: 85.69

2- Flavia Haraguchi: 85.33

3- Yndiara Asp: 81.79

4- Fernanda Galdino: 77.96

5- Sofia Godoy: 75.00

6- Lua Vicente: 50.00

Final Street feminina

As baterias finais do Street feminino foram marcadas pelo estilo e técnica das atletas, com boas disputas do início ao fim. As skatistas buscaram manobras com bom nível de dificuldade, aproveitando cada elemento da pista e animando o público presente.

Quem brilhou foi Duda Ribeiro, que garantiu o título com uma apresentação criativa e consistente para garantir boas notas. Com uma boa escolha de manobras, Duda se destacou ao longo das três baterias e conquistou uma evolução técnica ao conseguir encaixar movimentos difíceis e se distanciar de suas adversárias. Entenda como ficou a ordem das notas:

continua após a publicidade

1- Duda Ribeiro: 78.55

2- Maria Lucia: 75.43

3- Isabelly Avila: 67.16

4- Carla Karolina: 64.62

5- Duda Oliveira: 55.08

6- Maria Almeida: 48.83

Final Park masculino

A final do Park masculino abriu o domingo no STU Curitiba com uma disputa intensa e cheia de manobras técnicas. Augusto Akio levou o título, superando os concorrentes em uma decisão que foi decidida pelos detalhes. Gui Khury, que chegou às finais após o pedido de revisão em sua nota nas semis, mostrou personalidade ao garantir a terceira colocação, décimos acima de Miguel Leal, que também se destacou na pista.

O público mostrou presença e vibrou com a nova geração do skate brasileiro que está aprimorando cada vez mais o repertório de atletas pelo impulsionamento dado pelo país a modalidade. Confira como ficou os resultados finais:

1- Augusto Akio: 93.03

2- Rafael Tomé: 91.83

3- Gui Khury: 90.19

4- Miguel Leal: 89.00

5- Nicolas Falcão: 85.22

6- Mateus Guerreiro: 50.00

O caminho para as finais

No Park masculino, os classificados para a final foram Nicolas Falcão, com nota de 89,17, Miguel Leal (88,51), Gui Khury (86,77, após pedido do VAR), Augusto Aiko (87.00), Rafael Tomé (86.63) e Mateus Guerreiro (86.17), todos entre os melhores do ranking nacional. A ação de Gui Khury, que solicitou a revisão da nota para passar para a próxima fase, foi um dos momentos mais emblemáticos da etapa.

No Street masculino, avançam Wallace Gabriel (87,98), Ivan Monteiro (83.83), João Lucas Alves (83.38), Matheus Mendes (82.28), Gabryel Aguilar (69.24) e Lucas Rabelo (62.56), todos com destaque em performance e criatividade nas manobras.

No Street feminino, as finalistas são Maria Almeida (74,02), seguida por Maria Lucia (70.21), Duda Ribeiro (67.28), Isabelly Avila (62.08), Duda Oliveira (59.44) e Carla Karolina (56.86).

No Park feminino, Fernanda Galdino (74.96), Flavia Haraguchi (72.08), Helena Laurino (82.09), Sofia Godoy (75.00), Yndi Asp (82.26) e Lua Vicente (71.56), avançam para a etapa final.

➡️Federação indiana cai em golpe com Xavi e Guardiola; entenda

Confira a programação do domingo (27)

11h - Final Park masculino

13h45 - Final Paraskate Street

15h - Final Street feminina

15h30 - Final Park feminino

16h05 - Final Street masculino

Onde assistir à final do STU, Curitiba

A transmissão das finais ao vivo será pelo Sportv 3, com todas as etapas do Park e Street masculino e feminino, além do Paraskate Street. A cobertura também é exibida na TV Globo, dentro do Esporte Espetacular, com destaque para o Park masculino às 1.

Matéria em atualização