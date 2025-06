Derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, Alexander Bublik encerrou sua melhor campanha em Grand Slams nesta quarta. O 61º do mundo, de 27 anos, não resistiu ao líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que venceu por 6/1, 7/5 e 6/0, em apenas 1h49m, pelas quartas de final.



Atual campeão do US Open e do Aberto da Austrália , Jannik Sinner, aos 23 anos volta às semifinais em Paris sem perder sets. O triunfo contra Bublik foi seu 19º consecutivo em Slams. O italiano é o mais jovem desde o espanhol Rafael Nadal, em 2008, a vencer tantas partidas seguidas de Majors.

Na Era Aberta (desde 1969), Sinner é o terceiro mais jovem a alcançar semifinais da Austrália e de Paris, em anos consecutivos, apenas mais velho que o americano Jim Courier e o sueco Mats Wilander.

Com o bom humor habitual, Bublik escreveu, nas redes sociais, após o jogo desta quarta:



- Quase derrotei ele, pessoal.



Sinner espera por Djokovic ou Zverev



Na sexta-feira, o líder do ranking faz uma das semifinais contra o sérvio Novak Djokovic (campeão em 2016, 2021 e 2023) ou o alemão Alexander Zverev, atual vice. Em Paris, Sinner tem como melhor resultado a semifinal de 2024, quando foi superado pelo campeão espanhol Carlos Alcaraz.



O outro finalista sai do duelo entre Alcaraz e o italiano Lorenzo Musetti. É a primeira vez em 65 anos que dois italianos avançam às semifinais de um mesmo Slam, nas simples.

Vice de João Fonseca ovacionado em Roland Garros

Até esta semana, Bublik nunca havia passado da segunda rodada. E com vitórias contra favoritos, como o britânico Jack Draper (5º), nas oitavas), e o australiano Alex De Minaur (9º), na segunda rodada, o cazaque deixou a quadra, nesta quarta, emocionado e ovacionado.



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

