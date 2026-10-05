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Ana Marcela Cunha opera ombro antes da corrida rumo às Olimpíadas

Campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio 2020, brasileira passa por cirurgia após conquistar ouro lesionada

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 18:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Na maca do hospital, Ana Marcela Cunha posa para foto após realizar cirurgia no ombro direito
Ana Marcela Cunha passa pela segunda cirurgia no ombro (Foto: Divulgação)

De olho em Los Angeles 2028, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha operou o ombro direito antes do início da corrida olímpica na maratona aquática. A cirurgia foi realizada no último fim de semana, em São Paulo, e a nadadora de 34 anos já está em processo de recuperação para voltar às águas abertas em breve.

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A intervenção foi conduzida pela equipe do médico Breno Schor, com assistência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e já fazia parte do cronograma da brasileira, que descobriu a lesão em agosto. Após avaliação clínica e exames complementares, o procedimento cirúrgico foi sugerido com o objetivo de não comprometer a preparação da atleta para os próximos desafios.

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Mesmo após o diagnóstico, Ana Marcela seguiu o calendário de competições e participou dos Jogos Sul-Americanos, onde conquistou o ouro e a vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2027. Antes disso, a campeã olímpica de Tóquio 2020 bateu o recorde sul-americano na travessia do Canal da Mancha, desafio de 42,9 km que completou em pouco mais de 8h25min.

Ana Marcela Cunha enfrenta nova lesão no ombro

Ana Marcela Cunha ainda não estreou no Mundial
Ana Marcela Cunha ainda não estreou no Mundial (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Ana Marcela Cunha já foi submetida a uma cirurgia no ombro anteriormente. Em novembro de 2022, na primeira grande intervenção médica de sua carreira, operou o ombro esquerdo depois de uma temporada inteira convivendo com dores na região. Ela voltou a competir em maio de 2023, totalizando seis meses afastada do ofício.

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— A cirurgia foi um sucesso e agora é focar na recuperação. Como já operei o outro ombro, sei direitinho tudo o que tenho que fazer para voltar o mais rápido possível. Estarei ainda mais forte — afirmou Ana, após o novo procedimento.

Nas próximas semanas, Ana Marcela seguirá o planejamento pós-operatório, com acompanhamento médico, fisioterápico e de preparação física. Embora a nadadora não tenha divulgado uma previsão exata para seu retorno, a expectativa é que ela esteja recuperada para a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos, em julho do ano que vem. O campeonato distribuirá as primeiras vagas olímpicas da maratona aquática.

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