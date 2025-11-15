VÍDEO: Rodolfo Vieira é nocauteado em primeira derrota do Brasil no UFC 322
Brasileiro foi derrorado pelo norte-americano Bo Nickal por decisão unânime
Os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round. Acompanhe o card completo AO VIVO com o Lance!.
O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Rodolfo tentou escapar, mas o estadunidense prendeu na grade conectando golpes. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso.
No segundo round, Nickal seguiu superior na trocação, sem fazer o brasileiro se aproximar na tentativa de uma queda e com os melhores golpes. Na reta final, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear.
O último round começou com o ritmo menor, com o brasileiro sem conseguir golpear ou tentar quedar o americano. Na metade do assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.
Com o resultado, o americano chega à oitava vitória no MMA, com apenas uma derrota. Já Rodolfo foi derrotado pela quarta vez.
Brasil conta com duas vitórias no UFC 322
Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.
A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.
Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.
A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.
O UFC volta neste sábado (15)
O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo
