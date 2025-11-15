Irmã de Alex Poatan conquista vitória e pede para entrar no UFC

Para seguir o exemplo de Alex Poatan, Aline Pereira voltou ao octógono com grande estilo para conquistar sua segunda vitória no MMA. A brasileira derrotou Nejra Repp por decisão unânime, na última sexta-feira (14), no LFA 222. Ao lado do irmão, o campeão dos meio-pesados do UFC, aproveitou para pedir a Dana White uma oportunidade no UFC.

O resultado marcou o retorno da atleta às artes marciais mistas após dois anos longe das competições, encerrando um período de ausência que antecedeu sua volta ao cage. A brasileira de 35 anos entrou no evento com a meta de reafirmar sua trajetória no esporte e conseguiu conduzir o duelo até o fim.

Logo depois do anúncio oficial da vitória, Aline fez um apelo público e direto em busca de uma oportunidade no UFC. Vale destacar que a lutadora expressa o desejo de ingressar na principal organização de artes marciais mistas do mundo.

— Dana White, se você estiver assistindo isso, apenas me dê uma chance no UFC — declarou a irmão de Poatan.

A presença de Alex Pereira durante todos os momentos da disputa reforçou o ambiente de apoio familiar no evento. O atual campeão do UFC acompanhou a irmã à beira do cage e integrou a equipe responsável por sua preparação e condução técnica.

Irmã de Poatan, Aline Pereira venceu no LFA (Foto: Reprodução/Instagram)

Antes do compromisso no LFA, Aline vinha de três lutas disputadas no Karate Combat. Nessas participações, acumulou três vitórias consecutivas, desempenho que lhe garantiu o cinturão do peso-mosca da modalidade em julho deste ano. O histórico recente no Karate Combat antecedeu sua volta ao MMA e compôs o período que manteve a atleta em atividade enquanto esteve afastada das lutas em artes marciais mistas.

O duelo da última sexta-feira (13) simbolizou, portanto, mais do que uma simples vitória. Representou a retomada da carreira de Aline dentro do MMA, a reafirmação de sua presença no esporte e a formalização de seu pedido público por uma chance no UFC, feito após um combate que marcou seu retorno ao cage depois de dois anos longe da modalidade.

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

