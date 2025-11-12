Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322
O evento acontecerá no dia 15 de novembro, com início às 20h (de Brasília)
Quatro lutadores brasileiros participarão do UFC 322 a partir desta sexta-feira (14), no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). A primeira disputa do evento numerado será entre Valentina Shevchenko e Zhang Weili, seguida pela defesa de Jack Della Maddalena no peso meio-médio contra Islam Makhachev. O card preliminar inicial está agendado para às 20h (de Brasília), enquanto o principal começa às 00h.
No card principal, os fãs do Brasil poderão assistir ao duelo de Carlos Prates que enfrenta o ex-campeão Leon Edwards. O evento contará ainda participação de três lutadores brasileiros no preliminar: Rodolfo Vieira, Gregory "Robocop" Rodrigues e Matheus Camilo.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 322
Carlos Prates
Apelido: The Nightmare (O Pesadelo)
Cartel: 22-7
Idade: 32 anos
Cidade: Taubaté, SP
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 9° colocado
Próximo adversário: Leon Edwards (Inglaterra)
Rodolfo Vieira
Apelido: The Black Belt Hunter (O Caçador de Faixa-Preta)
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 36 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Bo Nickal (Estados Unidos)
Gregory Rodrigues
Apelido: Robocop
Cartel no MMA: 17-6
Idade: 33 anos
Cidade: Porto Velho, RO
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Roman Kopylov (Rússia)
Matheus Camilo
Apelido: Jaguar
Cartel no MMA: 9-3
Idade: 24 anos
Cidade: Rio Branco, AC
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Viacheslav Borschev (Rússia)
Veja o card completo do UFC 322
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): ViacheslavBorshchev x Matheus Camilo
