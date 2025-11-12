menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322

O evento acontecerá no dia 15 de novembro, com início às 20h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/11/2025
10:01
Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)
imagem cameraCarlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quatro lutadores brasileiros participarão do UFC 322 a partir desta sexta-feira (14), no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). A primeira disputa do evento numerado será entre Valentina Shevchenko e Zhang Weili, seguida pela defesa de Jack Della Maddalena no peso meio-médio contra Islam Makhachev. O card preliminar inicial está agendado para às 20h (de Brasília), enquanto o principal começa às 00h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No card principal, os fãs do Brasil poderão assistir ao duelo de Carlos Prates que enfrenta o ex-campeão Leon Edwards. O evento contará ainda participação de três lutadores brasileiros no preliminar: Rodolfo Vieira, Gregory "Robocop" Rodrigues e Matheus Camilo.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 322

Carlos Prates

Apelido: The Nightmare (O Pesadelo)
Cartel: 22-7
Idade: 32 anos
Cidade: Taubaté, SP
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 9° colocado
Próximo adversário: Leon Edwards (Inglaterra)

continua após a publicidade
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Rodolfo Vieira

Apelido: The Black Belt Hunter (O Caçador de Faixa-Preta)
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 36 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria:  peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Bo Nickal (Estados Unidos)

Rodolfo Vieira, que estará em ação no UFC Vegas 57, confirmou o peso (Foto: Reprodução)
Rodolfo Vieira na pesagem do UFC Vegas 57 (Foto: Reprodução)

Gregory Rodrigues

Apelido: Robocop
Cartel no MMA: 17-6
Idade: 33 anos
Cidade: Porto Velho, RO
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Roman Kopylov (Rússia)

continua após a publicidade
Gregory Robocop comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram @gregoryrodriguesmma)
Gregory Robocop comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram @gregoryrodriguesmma)

Matheus Camilo

Apelido: Jaguar
Cartel no MMA: 9-3
Idade: 24 anos
Cidade: Rio Branco, AC
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Viacheslav Borschev (Rússia)

Matheus Camilo em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @matheuscamilomma)
Matheus Camilo em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @matheuscamilomma)

Mais histórias do UFC 322 no Lance!
➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev
➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena

Veja o card completo do UFC 322

FICHA TÉCNICA
UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)
Card oficial do UFC 322 (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): ViacheslavBorshchev x Matheus Camilo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias