Lutas

Brasileiro domina russo e abre UFC 322 com vitória

Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
21:00
Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Matheus Camilo abriu o card preliminar, no UFC 322, com a primeira vitória para o Brasil na noite deste sábado (15). Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27. Acompanhe o card completo AO VIVO com o Lance!.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. Camilo também pontuou bem no ground and pound nos minutos finais do assalto.

O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo. Com domínio unânime nos dois últimos rounds, o brasileiro enfim conseguiu conquistar sua primeira vitória no UFC.

Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

➡️ Com Carlos Prates, conheça os quatro brasileiros do card no UFC 322
➡️ 'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena
➡️ Da relação com Khabib ao cinturão do UFC: conheça história de Islam Makhachev
➡️ VÍDEO: Encarada tensa entre JDM e Makhachev rouba o show antes do UFC 322

FICHA TÉCNICA
UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 22 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo

