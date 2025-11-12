Atualmente, todo fã que acompanha o UFC conhece o clã do Daguestão e, no todo dele, os grandes amigos Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev. Esse último enfrentará um novo desafio em sua carreira no MMA, neste sábado (15), ao subir de categoria e disputar o cinturão dos meio-médios contra o australiano Jack Della Maddalena. A atual sequência vitoriosa do russo não é mistério para ninguém, mas vocês sabem onde tudo começou?

O começo do campeão

Nascido em Mahackala, capital da República do Daguestão, uma divisão federal da Rússia, Islam Makhachev vivia uma vida simples, mas de muito trabalho, nas montanhas após sair da cidade. Aos 10 anos, o lutador começou a treinar wrestling e outros esportes, mas foi só quando o pai de seu vizinho se tornou treinador que o sambô e a mentalidade de campeão entraram em sua vida. E quem era esse vizinho? Khabib.

Como Nurmagomedov já tinha experiência na modalidade, Makhachev conta que não começou nos treinos junto do amigo desde o início. Ele fez questão, no entanto, de buscar sempre os melhores para que o alto nível fosse alcançado. E deu certo. Sob os comandos de Abdulmanap, pai de Khabib, Islam conquistou o tetracampeonato russo e sagrou-se como campeão Mundial de sambô, em 2016.

Sucesso astronômico no UFC

Um ano antes do Campeonato Mundial, Makhachev fez sonhada estreia no UFC na mesma categoria de Khabib, a divisão do peso-leve, até os 70,3 Kg. Nunca foi pensada, no entanto, uma luta entre os dois amigos de infância. Aliás, pelo contrário. Em mais de uma ocasião, Islam deixou claro que não enfrentaria Nurmagomedov nem se fosse pelo cinturão – título que ambos conseguiram mesmo sem duelarem.

A força do grappling dos lutadores do Daguestão, visto em primeira mão com Khabib, roubou a cena na estreia de Islam no UFC. Contra Leo Kuntz, o russo conseguiu encaixar um forte mata-leão e fechou a luta no segundo round. O segundo combate aconteceu cinco meses depois, em outubro de 2015, mas o destino foi bem diferente.

Recém chegado a AKA (American Kickboxing Academy), e sem Abdulmanap, que teve problemas com o visto para entrar nos Estados Unidos, Makhachev preferiu usar as novas técnicas de striker ao invés de prezar pela estratégia de seu treinado russo. O resultado dessa decisão? Ele acabou nocauteado pelo brasileiro Adriano Martins ainda no início do primeiro round.

Lição aprendida, e erro nunca mais cometido. Desde então, Islam voltou ao octógono mais famoso do mundo em 15 oportunidades, mas nunca mais voltou a perder. Ao todo, o russo registra três vitórias por nocaute, cinco por decisão e oito submissões por finalização em sua carreira no UFC.

Morte de treinador e aposentadoria de Khabib

No meio dessa trajetória, no entanto, acontecimentos fora do ringue movimentaram a vida de Islam. Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib e treinador que o criou fora e dentro do tatame, veio a falecer em julho de 2020 após complicações graves decorrentes da Covid-19. A triste notícia abalou o mundo do MMA e afetou diretamente na sequência da carreira do então campeão dos leves e amigo de Makhachev.

Sem o pai ao seu lado, e como promessa a sua mãe, Khabib decidiu se aposentar do octógono após defender o cinturão contra Justin Gaethje, no UFC 254, em outubro do mesmo ano. Contudo, o legado de Abdulmanap precisava continuar e o sucessor já havia sido escolhido, em vida, pelo lendário treinador: Islam Makhachev.

— (Islam Makhachev) era o aluno favorito do meu pai. O Islam era, para meu pai, como seu filho. Meu pai sempre dizia que o Islam seria campeão. É por isso que tenho que estar aqui, e é por isso que tenho que terminar o que meu pai começou — disse Khabib, na época.

Demorou exatos 2 anos para Makhachev conquistar o mundo pelo UFC. Em outubro de 2022, quando o russo finalizou o maior finalizador da história da organização, o brasileiro Charles do Bronx, no segundo round, com um triângulo de braço bem encaixado. Na ocasião, o novo campeão dedicou a vitória a seu antigo treinador e entregou o cinturão ao seu amigo, que havia assumido o cargo de treinador do pai.

— Esse meu cinturão é para meu treinador, Abdulmanap Nurmagomedov. Muitos anos atrás, ele me disse: "siga treinando e você será campeão". E eu quero dar meu cinturão (ao Khabib Nurmagomedov). Ele me ajudou nisso — falou Makhachev, após a conquista no UFC 280.

Vale destacar que Khabib confessou que planeja se manter em atividade como técnico apenas até a aposentadoria de Islam Makhachev, e Umar e Usman Nurmagomedov, primos do ex-campeão e hall da fama do UFC.

Futuro em jogo?

Ainda não se sabe como Makhachev lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o russo, principalmente contra Della Maddalena, veterano e multicampeão dos meio-médios.

Os vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram Islam em ótima forma para a categoria, o que preocupa os torcedores do australiano. Em questão de apostas, é inegável também o favoritismo do russo para se tornar duplo-campeão no UFC. Após meses de expectativas, Makhachev e Della Maddalena se enfrentam, neste sábado (15), pela luta principal do UFC 322.