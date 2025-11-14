VÍDEO: Encarada tensa entre JDM e Makhachev rouba o show antes do UFC 322
Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
- Matéria
- Mais Notícias
O UFC 322 deste sábado foi oficializado na sexta-feira, com a pesagem oficial, mas, antes, rolaram as primeiras encaradas antes do show. Na coletiva de imprensa, os atletas do card principal encararam seus adversários pela primeira vez antes da luta. O destaque ficou para a luta principal com Jack Della Maddalena e Islam Makhachev protagonizando uma encarada recheada de tensão.
Relacionadas
- Mais Esportes
Do Bronx bate o peso e confirma luta principal do UFC Rio
Mais Esportes10/10/2025
- Mais Esportes
Antes de UFC Rio, relembre estreia de Charles do Bronx no MMA
Mais Esportes10/10/2025
- Mais Esportes
Lutador brasileiro ultrapassa quatro quilos do limite em pesagem para o UFC Rio
Mais Esportes10/10/2025
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
A encarada dos protagonistas da noite parecia tranquila até Dana White encerrar o momento. Mesmo com a liberação, Makhachev continuou a provocar o australiano que cerrou os punhos e voltou para encarar o desafiante.
JDM fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha.
Primeira encarada de Carlos Prates no UFC 322
No peso meio-médio, o duelo de Carlos Prates e Leon Edwards foi um dos mais festejados pela torcida, principalmente pelo grande hype em que vive o brasileiro. Com promessas de nocautes dos dois lados, os lutadores buscam a vitória por via rápida para garantir o "title shot".
O UFC 322 deste sábado começa a partir das 20h (de Brasília) e será transmitido pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do UFC. Além disso, os torcedores poderão acompanhar AO VIVO pelo Lance!.
Resultado da pesagem do UFC 322
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77 Kg) x Islam Makhachev (77,1 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,5 Kg) x Zhang Weili (56,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (76,8 Kg) x Michael Morales (77,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards (77,1 Kg) x Carlos Prates (76,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush (71,3 Kg)* x Benoit Saint Denis (70,5 Kg)
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,2 Kg) x Rodolfo Vieira (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (84 Kg) x Gregory Rodrigues (84, 2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield (57 Kg) x Tracy Cortez (56,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Malcolm Wellmaker (65,1 Kg) x Ethyn Ewing (65,9 Kg)
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (66 Kg) x Chepe Mariscal (66 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill (52,4 Kg) x Fatima Kline (52,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev (84 Kg) x Eric McConico (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo (70,6 Kg)
*Não bateu o peso
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias