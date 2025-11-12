'Nariz de Nike' é campeão do UFC? Conheça a história de Jack Della Maddalena
Australiano enfrenta Islam Makhachev pelo cinturão dos meio-médios no UFC 322
O campeão a ser batido, neste sábado (15), é o australiano Jack Della Maddalena que protagoniza, ao lado de Islam Makhachev, a luta principal do UFC 322. Enquanto o russo sofreu apenas uma derrota no MMA, o dono do cinturão dos meio-médios aprendeu a superar as adversidades do início e se mantém invicto no Ultimate. Do nariz que virou marca registrada até a atual sequência de 18 vitórias, vocês sabem como tudo começou?
Do quintal para a academia
De ascendência italiana, vinda do avô, Giácomo Della Maddalena nasceu na cidade de Perth, costa oeste da Austrália, no dia 10 de setembro de 1996. Não demorou muito para o apelido de Jack surgir e, assim, ficou conhecido antes mesmo de pisar no octógono pela primeira vez. Aos 10 anos, o australiano começou a praticar rugby, principalmente pela parte física do esporte, no colégio interno Aquinas College.
Até o momento, a luta se limitava ao quintal de casa, onde ele e o irmão mais velho, Josh, trocavam socos em brincadeiras ou desentendimentos reais. A paixão dos Della Maddalena pelo esporte os deixava vidrados nos combates do UFC e do Pride, que se transformavam em lições autoditadas para os futuros lutadores de MMA.
Foi apenas aos 14 anos de idade que Jack entrou para uma academia de boxe por recomendação do irmão. A partir daí, Della Maddalena substituiu o rugby pelos ringues e tatames, do boxe, kickboxing e jiu-jítsu. Cerca de dois anos depois, o australiano mudou oficialmente para o MMA e, assim, segue até os dias de hoje.
A aposta que virou estreia no UFC
A primeira luta de JDM aconteceu como amador no Battle Colossal 19, em maio de 2015, e a vitória veio por decisão unânime. Ainda como amador, Della Maddalena ainda conquistou o primeiro triunfo por via rápida no MMA ao finalizar seu adversário com uma chave de braço no segundo round. No ano seguinte, a "sorte de iniciante" parecia ter acabado e as derrotas começaram a surgir.
A edição 15 do Eternal MMA ficou marcada pela estreia profissional do que viria ser o atual campeão dos meio-médios do UFC. Em março de 2016, Jack terminou derrotado por nocaute técnico após tentar levar a luta para o chão. Apenas 2 meses depois, no Eternal MMA 17, a trocação voltou a ser um problema e, no solo, acabou finalizado pelas costas. Com isso, registrava sua segunda derrota consecutiva na carreira recém iniciada.
A lição estava aprendida. Esse início negativo fez com que Della Maddalena fechasse uma meta ousada com seu treinador Ben Vickers: 10 vitórias consecutivas deveriam ser feitas. A ideia era garantir que o australiano entrasse para o UFC, o que aconteceu. E aconteceu exatamente 10 lutas vencidas depois, superando ainda o planejado por Jack e a equipe.
O convite para o Dana White's Contender Series não foi desperdiçado por JDM que dominou o rival e garantiu a vitória por decisão unânime, assim como o contrato com o UFC. Desde as duas derrotas no início da carreira, Della Maddalena nunca mais foi derrotado no Eternal MMA e seguiu invicto no Ultimate. Sete vitórias consecutivas na organização selaram a chance do australiano de disputar o cinturão, no UFC 315, em maio de 2025, contra Belal Muhammad.
Uma lesão que quase custou caro
A distância entre a sétima vitória e o "title shot" foi de mais de um ano, em que Jack se manteve afastado do octógono. Isso aconteceu por causa de uma lesão "comum" entre lutadores que se transformou em um grave problema para o australiano.
Na vitória sobre Gilbert Durinho, no UFC 299, em março de 2024, JDM sofreu uma fratura no braço esquerdo durante o combate. Depois da cirurgia, as complicações atrasaram a recuperação do australiano. Ele precisou, então, passar por nova cirurgia devido a uma infecção que chegou ao osso.
A sorte parecia ter voltado a Della Maddalena após concluir o retorno aos treinos. Com luta marcada, a disputa pelo cinturão entre Muhammad e Shavkat Rakhmonov precisou ser cancelada, e a oportunidade finalmente chegou para Jack. Com isso, o australiano cancelou o duelo contra Leon Edwards que aconteceria no Fight Night, em março de 2025, em Londres.
Após os primeiros cinco rounds da carreira, Jack Della Maddalena teve seu braço levantado por Jason Herzog e o cinturão por Dana White. O atual campeão do UFC venceu o norte-americano por decisão unânime dos juízes. Agora, defenderá o título linear do peso meio-médio contra o russo Islam Makhachev no UFC 322 deste sábado (15).
Mas, afinal, ele nasceu com esse nariz?
Não, JDM não nasceu com o nariz torto. Pelo menos, não parecido com o símbolo da "Nike", como é conhecido no mundo das lutas. Esse formato é uma marca deixada pelo começo difícil e sofrido de Della Maddalena dentro do octógono no MMA.
A lesão aconteceu na segunda luta profissional de Jack no MMA, quando foi derrotado por Darcy Vendy. Ainda no assalto inicial, o adversário acertou uma forte joelhada no rosto do australiano que quebrou o seu nariz. Convicto de que continuaria nas artes marciais, JDM decidiu por não fazer a cirurgia na época e adiou a correção para depois da aposentadoria.
— Meu trabalho é tomar soco na cara, não tem sentido nenhum consertar isso agora — explicou Della Maddalena.
