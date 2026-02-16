MVP das finais da NBA sonha com carreira no UFC
Jaylen Brown admitiu que tem vontade de se testar no MMA e no UFC
Campeão da NBA em 2024 e MVP das finais do basquete americano, Jaylen Brown pensou em mudar de carreira e tentar uma nova vida no UFC, como revelou o próprio atleta, em entrevista à imprensa norte-americana antes do jogo All-Star do último fim de semana.
Um dos jogadores mais inteligentes da NBA, Jaylen Brown admitiu ser fã de MMA e declarou que pensa em treinar e fazer ao menos uma luta no UFC, quando terminar sua trajetória no basquete norte-americano.
— Para ser sincero, eu já pensei nisso. Conversei com algumas pessoas. Talvez depois de encerrar a minha carreira, eu adoraria participar de algo como o UFC ou até mesmo boxe. Eu falei com Dana White sobre algumas coisas, mas vamos ver como as coisas evoluem. Vamos ver — declarou Brown.
Curiosamente, Jaylen Brown é jogador do Boston Celtics e ganhou o título da NBA em 2024, quando também foi eleito MVP, jogador mais valioso das finais do campeonato. Dana White, CEO do UFC, é fã ardoroso dos Celtics, já que nasceu e foi criado no estado de Massachusetts, onde fica Boston.
Brown, tido como um dos atletas mais inteligentes das grandes ligas norte-americanas, já fez palestras na faculdade de Harvard, além de ter sido selecionado para um programa de estágio na NASA, a estação espacial norte-americana.
Boston Celtics tem ligação forte com o UFC
Brown não é o único Celtic com uma forte ligação com o MMA e o UFC. Joe Mazulla, técnico do time de Boston, treina MMA com frequência e luta jiu-jitsu com frequência.
Mazulla é treinado por Erick Nicksick, que já foi responsável pelas carreiras de nomes como Francis Ngannou, Aljamain Sterling e Sean Strickland, campeões do UFC nas categorias peso pesado, peso galo e peso médio, respectivamente.
— Eu tive que começar do zero, sem expectativas e apenas aprender a melhorar. Isso testou minha paciência, minha fortaleza mental e minhas capacidades de decisão — declarou recentemente Mazzula.
