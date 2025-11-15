Ethyn Ewing saiu do anonimato na manhã de quinta-feira (13) para, logo em seguida, protagonizar uma das viradas mais improváveis do UFC 322, em Nova York (EUA). Com aviso de apenas dois dias, o peso-galo entrou no octógono como substituto de Cody Haddon, adversário originalmente escalado para enfrentar o então invicto Malcolm Wellmaker.

A mudança repentina levou o UFC a ajustar o confronto para o peso-casado. Considerado azarão diante do compatriota apontado como promessa da divisão até 61 kg, Ewing entrou no evento sem grande reconhecimento do público. Ainda assim, apresentou desempenho consistente e foi superior ao rival tanto nas disputas em pé quanto nas ações no solo. A atuação garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes e encerrou a série invicta de Wellmaker.

A luta marcou a primeira apresentação de Ewing no Ultimate. Representante da CSW Training Center, o atleta assumiu o desafio com pouco tempo para preparação, mas conseguiu controlar os principais movimentos do oponente durante os três rounds. A vitória ocorreu em um cenário considerado desfavorável devido ao curto prazo entre a assinatura do contrato e sua entrada no octógono.

O resultado ampliou o cartel profissional de Ewing para nove vitórias e duas derrotas. Após a estreia bem-sucedida, o jovem lutador abre espaço para expectativas sobre sua evolução na organização, especialmente após superar uma das principais promessas da categoria.

Ethyn Ewing derrotou Malcolm Wellmaker no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de novembro, para o penúltimo evento numerado da temporada de 2025. Além de quatros brasileiros no card, o UFC 322 contará com duas disputadas de cinturão em que, pela primeira vez na história, os quatro são "atuais" campeões.

