UFC: Alex Poatan comenta possível lesão de Jon Jones

A luta entre o brasileiro Alex Poatan e Jon Jones, prevista para junho, seria um dos encontros mais esperados pelos fãs de UFC. Porém, nas últimas semanas, o norte-americano revelou que sofre de artrite crônica e que o problema pode até fazê-lo passar por uma nova cirurgia, adiando, mais uma vez, o confronto.

Poatan, por sua vez, não deixou a chance de provocar o adversário passar e comentou sobre o assunto no canal do peso-pesado do Ultimate, Valter Walker.

— Eu acho que todo atleta tem lesões crônicas, lesões sérias. Se um atleta de alto nível (como o Jon) diz uma coisa dessas, pelo histórico que ele tem, não é algo novo para mim — disse Poatan.

Além disso, existem rumores de que o UFC queira marcar uma luta entre Poatan e Ciryl Gane, que seria pelo cinturão interino dos pesados. Assim como o combate com Jones, este duelo também não tem nada confirmado, e o brasileiro está apenas esperando a definição do Ultimate para saber quando poderá retornar ao octógono.

— Quem o UFC colocar na minha frente, eu lutarei. Eu amo lutar, então não importa a divisão. Mas, claro, não no peso-médio, porque não posso mais bater o peso ali. Mas nas outras duas divisões, no meio-pesado e no pesado, não importa o adversário para mim — afirmou.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Poatan surpreende fãs com novo peso

Na tarde desta quinta-feira (19), Alex Poatan publicou um vídeo nas redes sociais mostrando seu novo peso. O lutador, que competia na categoria meio-pesado (até 93 kg), apareceu no vídeo com 110 kg, o que confirma sua preparação para competir definitivamente no peso-pesado.