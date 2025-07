Pimblett critica estratégia de Charles do Bronx contra Topuria no UFC 317: ‘Vergonhoso’

O lutador inglês Paddy Pimblett criticou a abordagem tática de Charles "do Bronx" Oliveira na luta contra Ilia Topuria pelo cinturão dos pesos-leves no UFC 317. A declaração foi feita durante participação do britânico no podcast "Verse Us with Eric Nicksick". Ele classificou a atuação do brasileiro como inadequada para um competidor experiente.

Pimblett critica Charles do Bronx

Pimblett questionou especificamente a decisão de Charles do Bronx de trocar golpes diretamente com Topuria no combate realizado no último sábado (28), evento principal do UFC 317. O brasileiro tentava reconquistar o título da categoria até 70 kg contra o georgiano.

- Eu realmente gosto do Charles, mas que m*** foi aquele plano de jogo. Ficar parado na frente dele e levar socos na cara? Eu adoraria saber qual era o plano de jogo deles, porque foi meio vergonhoso. O que você está fazendo ficando parado no meio e trocando socos com ele, quando ele é um boxeador de alto nível e tem poder (de nocaute)? Me deixou impressionado o quão burro ele pode ser. Foi a 47ª luta profissional dele, e ele entrou lá como um amador - declarou Pimblett durante o podcast.

O inglês, que ocupa atualmente a 10ª posição no ranking da categoria, mantém um histórico de sete vitórias consecutivas no Ultimate. Ele é considerado forte candidato a ser o próximo desafiante ao título de Topuria, principalmente devido à rivalidade existente entre ambos.

Topuria x Pimblett

Após a conquista do cinturão por Topuria no UFC 317, Pimblett chegou a subir no cage para confrontar o campeão, reforçando a tensão entre os dois lutadores. O confronto verbal aumenta as especulações sobre um possível combate pelo título em breve.

