Alexandre Pantoja alcançou a quinta colocação no ranking peso por peso do UFC após defender com sucesso seu cinturão dos moscas. A atualização da classificação foi divulgada nesta terça-feira (1), mostrando o avanço de quatro posições do brasileiro na lista que contempla lutadores de todas as categorias da organização. Por outro lado, o georgiano Ilia Topuria desbancou o russo Islam Makhachev.

Atuação de Pantoja

O campeão peso-mosca garantiu sua quarta defesa de título ao finalizar o neozelandês Kai Kara-France no UFC 317, realizado no sábado (28). Pantoja aplicou um mata-leão no terceiro round, forçando a desistência do desafiante após implementar uma estratégia focada em quedas e domínio no solo durante todo o combate.

A luta entre Pantoja e Kara-France ocupou a posição de co-evento principal do card do UFC 317. Desde os primeiros momentos, o brasileiro buscou levar a luta para o chão, onde manteve controle posicional e aplicou golpes no ground and pound antes de conseguir a finalização.

Topuria no topo

Na mesma atualização do ranking, Ilia Topuria assumiu a liderança da classificação peso por peso. O georgiano, que nocauteou Charles "do Bronxs" Oliveira no primeiro round em Las Vegas, subiu duas posições e agora ocupa o topo da lista que inclui atletas de todas as divisões.

Topuria, atual campeão dos pesos-leves, tem construído um impressionante currículo no UFC. Em suas três lutas mais recentes, o georgiano nocauteou três ex-campeões da organização: Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles Oliveira, consolidando-se como uma das principais estrelas do esporte.

