Ben Askren, ex-lutador do UFC, recebeu um transplante duplo de pulmão após ser hospitalizado com pneumonia severa. A cirurgia foi confirmada nesta segunda-feira (30) por Amy Askren, esposa do atleta, por intermédio de publicação em sua conta no Facebook. O procedimento foi necessário devido à rápida deterioração do quadro clínico do ex-campeão.

A equipe médica optou pelo transplante após avaliar o comprometimento pulmonar causado pela infecção respiratória aguda que acometeu o lutador de 41 anos. O quadro de saúde de Askren evoluiu rapidamente para um estado crítico que exigiu a intervenção cirúrgica.

Amy Askren não especificou a data exata da cirurgia nem o hospital onde o procedimento foi realizado. A informação foi divulgada apenas através de sua rede social, sem mencionar o local de internação do ex-lutador.

Quem é Ben Askren?

Considerado um dos melhores especialistas em wrestling de sua geração, Askren construiu carreira notável no MMA. Ele conquistou títulos no Bellator e no ONE Championship antes de ingressar no UFC em 2018, aos 34 anos, após uma negociação que enviou Demetrious Johnson, então campeão dos moscas (57 kg), para o ONE Championship.

Durante anos, Askren foi visto como o melhor lutador da divisão dos meio-médios (77 kg) fora do Ultimate. Sua passagem pela organização incluiu uma vitória sobre Robbie Lawler na estreia, seguida por derrotas para Jorge Masvidal e Demian Maia, após as quais anunciou sua aposentadoria.

Em sua declaração, Amy Askren expressou gratidão ao doador; veja

- Estamos muito gratos por compartilhar que Ben recebeu um transplante de pulmão duplo. Seremos eternamente gratos ao doador e sua família. Esse é o começo de um novo estilo de vida para Ben, mas todo dia novo ele tem um presente. Ainda não parece real que ele estava andando completamente saudável apenas cinco semanas atrás. Tanta coisa pode mudar tão rápido. Por favor, mantenha o Ben nas suas orações, que o corpo dele receba os novos pulmões como se fossem seus próprios. Não canso de me admirar como todas as pessoas nos carregando neste momento. Mal posso esperar para contar ao Ben sobre tudo isso. Espero que nas próximas semanas, Ben possa fazer a próxima atualização, mas tomara que ele espere até o efeito das drogas passar - declarou.

Não há informações sobre o tempo de recuperação previsto para o ex-lutador. Amy indicou apenas que este é o início de um novo estilo de vida para Askren, sugerindo que o processo de adaptação aos novos órgãos será fundamental para sua recuperação.

