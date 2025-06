Pantoja aponta dificuldades em preparação para UFC 317: ‘Foi bem difícil’

Alexandre Pantoja defendeu com sucesso o cinturão dos pesos-moscas (57 kg) do Ultimate ao derrotar Kai Kara-France no último sábado (28). O combate ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos, como parte do card do UFC 317. O campeão brasileiro enfrentou sérias complicações físicas durante seu período de preparação, incluindo infecções e lesões.

Em entrevista à "Ag Fight" após a luta, Pantoja revelou os obstáculos que superou antes do confronto. O lutador manteve em sigilo os problemas de saúde durante todo o camp de treinamento para evitar que suas declarações fossem interpretadas como justificativas antecipadas para um possível resultado negativo.

- Foi um camp bem difícil, eu não nego. Tive algumas complicações, infecção no meu corpo, tomei um antibiótico, tomei duas injeções nesse camp: uma foi por uma lesão num braço, outra foi por causa da infecção que eu tive. São coisas assim que você não saberia se eu não vencesse. Mas são coisas que a gente tem que atravessar. Meu corpo não estava 100%, mas a minha cabeça sempre me ajuda - afirmou Pantoja.

As complicações físicas incluíram uma infecção que exigiu tratamento com antibióticos. O lutador precisou de duas aplicações de injeções durante o período de preparação. Uma delas foi necessária para tratar uma lesão no braço, enquanto a outra foi administrada para combater a infecção.

A vitória representa a quarta defesa consecutiva do cinturão para Pantoja, consolidando-o como um dos nomes mais consistentes da organização. O brasileiro mantém sua posição como número um da divisão dos pesos-moscas e deverá enfrentar novos desafiantes em futuras defesas.

