Conor McGregor publicou mensagens dedicadas a Ilia Topuria após o georgiano nocautear Charles do Bronx Oliveira no primeiro round e conquistar o cinturão dos pesos-leves. As declarações foram feitas no X (antigo Twitter) neste domingo (29) e posteriormente apagadas pelo irlandês.

Topuria e brasileiro garantem bônus no UFC 317; veja os valores

McGregor e Topuria

Topuria se tornou campeão em duas categorias diferentes do UFC aos 28 anos, mesmo feito alcançado por McGregor em sua carreira. A vitória sobre o brasileiro consolidou o georgiano como nova estrela da organização, com três nocautes consecutivos na categoria.

Em sua publicação, McGregor fez referência a uma provocação de Topuria direcionada a Paddy Pimblett, outro lutador em ascensão no UFC. O irlandês também dedicou palavras ao brasileiro derrotado no evento principal do UFC 317

Tradução: Parabéns por conquistar meus antigos títulos, Ilia! Ele disse que vai descansar as bolas na cabeça do Paddy também. Justo. Boa luta no peso-leve essa aí, na minha opinião. Três nocautes consecutivos é muito bom. Ninguém pode negar o nocaute. Eu gosto de [Topuria]. O UFC voltou? Ou ainda falta alguma coisa? Azar do Charles também. Estilos fazem as lutas! Você é um lutador tremendo e lendário do UFC. Descanse.

O irlandês e o georgiano compartilham características que vão além do desempenho no octógono. Ambos são conhecidos pelo estilo agressivo de luta, presença carismática e visual marcante com tatuagens.

