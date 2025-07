Superluta? Pantoja comenta possibilidade e enfrentar Dvalishvili: ‘O dinheiro fala’

Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca do UFC, estabeleceu requisitos específicos para um possível confronto contra Merab Dvalishvili, atual detentor do cinturão dos pesos-galos. O lutador brasileiro sugeriu que o duelo aconteça em um peso-casado de 59 kg, sem que os títulos sejam colocados em jogo. A declaração foi feita durante a participação no programa "The Ariel Helwani Show", dias após sua vitória por finalização contra Kai Kara-France no UFC 317, realizado no último sábado (28).

O campeão dos moscas explicou sua visão sobre o confronto entre campeões, que já havia sido mencionado anteriormente pelo próprio Dvalishvili. A proposta de Pantoja representa uma alternativa para viabilizar o duelo sem comprometer os cinturões de ambos os atletas.

- O dinheiro fala… Se o UFC quiser fazer algo maluco, faça pelo (título) BMF e até 59 kg. Por que não? O UFC pode fazer o que ele quiser. Eu não preciso vagar meu cinturão, Merab não precisa fazer nada, e fica mais justo. Mas eu sou o campeão até 57 kg, preciso defender minha divisão, amo ver minha divisão crescer - declarou Pantoja.

O confronto envolveria dois atuais campeões de categorias distintas: Pantoja, que detém o cinturão dos moscas (57 kg), e Dvalishvili, campeão dos galos (61 kg). A conversa sobre esta possibilidade ocorreu em um programa especializado em MMA.

Pantoja conquistou o título dos moscas em julho de 2023. Desde então, enfrentou e venceu os principais nomes da categoria, incluindo alguns adversários mais de uma vez. Joshua Van, lutador de 23 anos que recentemente assumiu a liderança do ranking da divisão, surge como provável próximo desafiante ao cinturão do brasileiro.

O UFC ainda não confirmou oficialmente a realização deste confronto entre campeões, nem se manifestou sobre as condições propostas por Pantoja.

