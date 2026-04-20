Os fãs brasileiros do UFC tiveram uma noite para ficar na memória no último sábado (18) durante o evento em Winnipeg, no Canadá. Enquanto Gilbert Durinho se despedia do octógono, Márcio Barbosa fazia uma estreia impressionante no peso-pena (até 65,8 kg). O nocaute, além de ter rendido uma bolada, coloca Ticotô em evidência na organização.

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Ticotô estreia no UFC com pé direito

Uma luta que não durou nem 2 minutos fechou o card preliminar com chave de ouro. Em sua estreia no UFC, Ticotô apresentou uma trocação de altíssimo nível contra o norte-americano Dennis Buzukja desde os primeiros segundos de combate.

O rival até tentou encaixar uma sequência de golpes, mas o brasileiro conseguiu defender com maestria. Como resposta, foi preciso apenas um cruzado de esquerda para levar o Buzukja ao chão. O nocaute, então, foi declarado pelo juíz que encerrou a luta. Veja o momento da vitória abaixo:

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Vitória rendeu grana extra para brasileiro

O brasileiro conquistou a vitória mais importante de sua carreira com seu 15º nocaute no último sábado (18), no UFC Winnipeg. Por conta da atuação de gala no octógono, o lutador faturou ainda o bônus de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 518 mil na cotação atual) pela "Performance da Noite".

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Todos os resultados do UFC Winnipeg

FICHA TÉCNICA

UFC Winnipeg

📆 Data: 18 de abril de 2026

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)

Card Principal

Mike Malott venceu Gilbert Burns por nocaute técnico aos 2m08s do 3° round

Charles Jourdain venceu Kyler Phillips por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Jai Herbert venceu Mandel Nallo por nocaute técnico aos 2m05s do 1° round

Jasmine Jasudavicius venceu Karine Silva por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Gauge Young venceu Thiago Moisés por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

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Card Preliminar

Marcio Barbosa venceu Dennis Buzukja por nocaute a 1m20s do 1° round

Robert Valentin venceu Julien Leblanc por finalização (mata-leão) aos 2m22s do 1° round

Gokhan Saricam venceu Tanner Boser por nocaute técnico aos 4m43s do 2° round

Melissa Croden venceu Daria Zhelezniakova por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

JJ Aldrich venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

John Castañeda x Mark Vologdin terminou em empate majoritário (29-27, 28-28, 28-28)

John Yannis venceu Jamie Siraj por nocaute técnico aos 2m43s do 1° round

Antes do UFC, Marcio Barbosa no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)

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