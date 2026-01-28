No UFC 324 do último sábado, a norte-americana Rose Namajunas sofreu uma lesão ocular grave na derrota para a brasileira Natália Silva. A lutadora, ex-campeã peso palha do Ultimate, revelou que passou por uma cirurgia que a obrigará a ficar três meses sem espirrar ou assoar o nariz, segundo informações do jornalista Ariel Helwani.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Namajunas acusou a adversária brasileira de lhe dar dedadas no olho que causaram as lesões e disse que seu canalículo lacrimal foi rompido e a cirurgia serviu para que ele fosse reparado. Antes da intervenção cirúrgica, Rose postou um vídeo nas redes sociais pedindo boas vibrações dos fãs e falando das dedadas de Natália Silva.

— E aí, pessoal. Estou me preparando para a cirurgia. Cirurgia de tubo canalicular. Eu levei dedadas no olho algumas vezes durante a luta (com a Natália Silva). Meu tubo (canalicular) está rompido e será reparado agora. Vou ter um tubo de silicone no meu olho (risos). Sim, durante três meses. Rezem por mim, pessoal. Estou grata por podermos resolver isso.

continua após a publicidade

Namajunas após o UFC 324 e antes da cirurgia (Reprodução Instagram rosenamajunas)

O corte profundo teria passado pela pálpebra e penetrado no ducto lacrimal, causando a lesão. Curiosamente, o duelo com Natália Silva não foi parado em nenhum momento por conta de dedadas ilegais no olho, tampouco Namajunas acusou algum golpe fora das regras, o que obrigaria o árbitro central Jason Herzog a pausar a luta.

Natália Silva está bem na fita no UFC

Mesmo com a acusação de Namajunas. Natália Silva segue com moral no UFC. A brasileira chegou à primeira posição do ranking do peso mosca, dividindo o topo do pódio com Manon Fiorot e atrás apenas da campeã Valentina Shevchenko.

continua após a publicidade

Diante de Rose, a mineira Natália conquistou sua oitava vitória em oito lutas no UFC. Namajunas, inclusive, foi a terceira ex-campeã seguida que acabou derrotada por Silva. Nas últimas lutas, a brazuca venceu Alexa Grasso e Jéssica Andrade.

Com isso, Natália se credenciou de forma definitiva a desafiar Shevchenko pelo título e a brasileira pediu que o duelo aconteça no UFC Casa Branca, que ocorre no dia 14 de junho e fará parte das comemorações dos 250 anos de Independência dos Estados Unidos.

+Aposte nos próximos eventos do UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.