No UFC 324, Natália Silva chegou à terceira vitória sobre uma ex-campeã e se credenciou de vez para enfrentar a dona do cinturão peso mosca Valentina Shevchenko. Diante de Rose Namajunas, a brasileira teve momentos difíceis, mas soube superar as adversidades e saiu com a segunda vitória do Brasil na noite.

Mais cedo, na abertura do card principal do UFC 324, Jean Silva havia vencido Arnold Allen e, assim como o ''Lorde'', Natália está muito perto de disputar o título de sua divisão. Ela, porém, admitiu que teve dificuldades na preparação para o duelo.

— Eu tive muitas dificuldades na caminhada até essa luta. Só Deus sabe o que eu passei e se não fosse por Ele eu não estaria aqui hoje. Todo mundo falava que eu era muito favorita, mas a gente sabe que as coisas não são assim. A Rose é uma grande lutadora e eu tinha certeza que essa seria a luta mais difícil da minha carreira.

Agora, Natália estende sua invencibilidade no UFC com oito vitórias em oito lutas pela organização e Namajunas se torna a terceira ex-campeã que Silva derrota: as outras foram Jéssica Andrade e Alexa Grasso.

Como foi a luta no UFC 324

Natália enfileira ex-campeãs (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Apesar do seu taekwondo de qualidade, a brasileira começou mais tímida na trocação, com Namajunas usando sua movimentação para confundir a adversária. Chutes baixos e diretos conectaram em Natália, mas ela soube ajustar seu jogo e terminou melhor o primeiro assalto.

No segundo, porém, a ex-campeã foi melhor, conectando os melhores golpes e levando a brasileira para o solo. Natália tentou atacar o braço por baixo, mas não conseguiu. No último assalto, ciente de que precisaria vencer bem para não deixar o juízes laterais com dúvidas, a brasileira começou a investir no volume de golpes e na variedade, eventualmente conseguindo uma linda queda de sacrifício para dar um ponto de exclamação em sua vitória.

