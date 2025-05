José Aldo se aposenta; veja os feitos do lutador brasileiro no UFC

José Aldo foi derrotado por Aiemann Zahabi por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28), no UFC 315, em Montreal, no Canadá, neste domingo (11). Após o combate, o lutador brasileiro deixou as luvas no centro do octógono e anunciou a aposentadoria na entrevista pós-luta. Um dos maiores nomes da história do MMA, o manauara deixa um grande legado no UFC.

Primeiro campeão peso pena do UFC

Em novembro de 2009, José Aldo se tornou campeão do peso pena do World Extreme Cagefighting (WEC), ao bater Mike Brown. Após duas defesas de cinturão, o WEC se fundiu ao UFC e assim, o brasileiro se tornou o primeiro campeão da divisão na organização de Dana White.

Em sua estreia no UFC, no UFC 129, no Canadá, José Aldo derrotou Mark Hominick e defendeu com sucesso na primeira luta de cinturão do peso pena na história da organização.

O maior campeão

Depois de defender com sucesso o cinturão contra Hominick, José Aldo se manteve como campeão em outras seis oportunidades. Atualmente, o brasileiro segue com o maior número de defesas de cinturão na história da divisão (7) e o quinto em qualquer categoria masculina.

Defesas de cinturão de José Aldo

Venceu Mark Hominick (UFC 129)

Venceu Kenny Florian (UFC 136)

Nocauteou Chad Mendes (UFC 142)

Venceu Frankie Edgar (UFC 156)

Nocauteou Jung Chan-Sung (UFC 163)

Venceu Ricardo Lamas (UFC 165)

Venceu Chad Mendes (UFC 179)

Invencibilidade

De novembro de 2005 a dezembro de 2015, José Aldo ficou invicto no MMA. Neste meio tempo, se tornou campeão do WEC e colecionou sete defesas de cinturão no UFC. O brasileiro voltou a ser derrotado quando foi destronado pelo irlandês Conor McGregor, no UFC 194. Antes disso, só havia perdido para Luciano Azevedo, no Jungle Fight 5.

Hall da Fama do UFC

Em 2022, Aldo anunciou sua primeira aposentadoria dos ringues após ser derrotado por Merab Dvalishvili, que se tornou campeão do peso galo dois anos depois. Após um ano fora dos octógonos, o brasileiro foi introduzido no Hall da Fama do UFC, se unindo aos brasileiros Wanderlei Silva, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Royce Gracie, Maurício "Shogun" Rua e Amanda Nunes.