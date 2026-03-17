Aposentado do UFC, José Aldo relembra luta mais marcante da carreira

Com 42 lutas oficiais de MMA no currículo (32 vitórias e 10 derrotas), o campeão do Ultimate Fight Championship (UFC) José Aldo contou qual delas é a mais importante para ele. A revelação foi feita durante a participação do lutador no programa Fut&Papo, do Lance!, nesta segunda-feira (16).

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Oito vezes vencedor da disputa pelo cinturão peso-pena, o manauara considera a segunda vitória sobre o americano Chad Mendes como o seu confronto mais emblemático. A revanche válida pelo UFC 179 aconteceu no Maracanãzinho, em outubro de 2014.

Chad é descrito por Aldo como um lutador que ofereceu resistência e deu trabalho no octógono, deixando o brasileiro extremamente machucado e "irreconhecível" após o embate.

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— Todas as lutas foram muito difíceis, pelo fato de estar treinando, pelo mesmo empenho que eu sempre entreguei em todas as lutas. Mas, uma que foi muito disputada foi Aldo vs. Chad Mendes no Maracanãzinho. Ali, eu falo pra todo mundo: "Eu ganhei a luta, mas perdi a briga". Eu saí todo cortado, todo ensanguentado. Eu batia nele pra caramba, ele caia e voltava. Ele me acertava o soco, já cortava meu rosto. Acordei todo arrebentado. Minha filha devia ter uns quatro ou cinco anos, não sei. Ela olhou e nem me reconheceu. (Estava) Todo inchado.

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Aldo vs. Mendes: uma batalha interminável de cinco rounds

José Aldo e Chad Mendes no UFC 142 (Foto: Divulgação/UFC)

Diante de um Maracanãzinho lotado, José Aldo venceu por decisão unânime dos juízes a revanche contra Chad Mendes e defendeu com êxito pela sétima vez o título da categoria até 66 kg. A luta de cinco rounds é lembrada até hoje como uma das mais intensas da história do UFC.

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Aldo chegou a ser pressionado pelo adversário, mas se recuperou com knockdowns, defesas de quedas e um estilo de boxe técnico. Na ocasião, o brasileiro conquistou um triplo 49-46 dos jurados.

O confronto marcou o auge da rivalidade entre as equipes Nova União e Team Alpha Male e a segunda vitória de José Aldo sobre o rival estadunidense no Rio de Janeiro. Em 2012, pelo UFC 142, Mendes fez um duro primeiro round até ser nocauteado pelo "Rei do Rio" com uma joelhada no rosto.

Em 2015, na luta seguinte à do Maracanãzinho, Aldo foi superado por Conor McGregor no UFC 194, perdendo uma invencibilidade que durava dez anos. O cinturão peso-pena jamais foi recuperado pelo brasileiro, que esteve no octógono pela última vez em maio de 2025 e anunciou aposentadoria da franquia em outubro do mesmo ano.

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