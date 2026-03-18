A rivalidade entre José Aldo e Conor McGregor pôde ser acompanhada nos últimos meses de 2015, quando os ex-campeões se enfrentaram na luta principal do UFC 194. Após anos do combate, uma relação para além do octógono foi estabelecida entre os lutadores. O brasileiro revelou detalhes sobre sua amizade com o irlandês durante sua participação no programa Fut&Papo, do Lance!.

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— Hoje em dia eu tô em uma boa relação com ele. Cara, eu acho que é pelo fato de eu ser boa, gente. Então, tipo assim, todo mundo sente o carinho muito grande assim. E ele também. Pode ver, ele só fala bem de mim — disse o brasileiro.

Uma convivência diária foi construída entre Aldo e McGregor antes do histórico confronto. Na época, a dupla rodou a América para promover o duelo que marcaria o fim do reinado de José no Ultimate. A experiência, no entanto, ficou marcada pelo comportamento do irlandês.

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Entre as histórias contadas pelo ex-campeão dos penas, destaca-se um momento curioso vivido entre os antigos rivais nas alturas. O brasileiro relembrou quando viajavam em jatinhos diferentes até os eventos do UFC, mas, ainda assim, McGregor encontrava uma maneira de provocá-lo.

— Meu irmão, a gente tava… geralmente, a minha galera não bebia. Era mais zoação, resenha e tal. E ele, filho da puta, ligava do jato dele pro nosso. Sério. Quando ele queria falar com a gente lá do outro lado, era pela comunicação do avião. Ele mandava: "Mayday, mayday, mayday… Conor McGregor falando". E ele ficava falando "Seu baixinho, vou te meter a porrada", e eu mandava: "Vai tomar no teu **, rapaz!". Aquela loucura. O pessoal da torre sem entender nada. Aí eu falava em português mesmo, e pediam pra traduzir — contou Aldo.

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Revanche contra McGregor foi só o que "faltou" para Aldo no UFC

Perguntado sobre quem gostaria de enfrentar caso o retorno ao esporte acontecesse, José Aldo não hesitou em mencionar o algoz Conor McGregor. O manauara e o irlandês tiveram apenas um único embate em 2015, que terminou com nocaute de McGregor aos 13 segundos do primeiro round e a quebra da invencibilidade de dez anos do brasileiro.

O resultado tirou o cinturão da categoria até 66 kg de Aldo, que nunca mais conseguiu recuperar o título. De acordo com ele, a revanche contra seu arquirrival foi a única luta que faltou em sua carreira.

— É a revanche com o Conor. Eu perdi pra ele a primeira e não tive a chance de fazer uma revanche. Ele subiu (de categoria) e, depois disso, me ofereceram a luta de 70 kg. Eu aceitei, mas aí escolheram o Nick Diaz e ele perdeu. É a única luta que ficou faltando, sabe?

Passada mais de uma década, Aldo recordou com bom humor as provocações e encaradas tensas protagonizadas por McGregor durante os eventos de pesagem e divulgação da luta. Atualmente, os dois possuem uma boa relação e trocam mensagens frequentemente pelas redes sociais, segundo o próprio lutador brasileiro.