Revanche com McGregor? José Aldo abre o jogo sobre retorno ao UFC: 'Ainda tenho contrato'

Um dos maiores campeões da história do Ultimate Fight Championship, José Aldo comentou sobre a possibilidade de retornar aos ringues um dia e qual adversário gostaria de enfrentar na ocasião. Aos 39 anos, o lutador brasileiro anunciou oficialmente sua aposentadoria em outubro do ano passado, no UFC Fight Night do Rio de Janeiro (RJ).

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Nesta segunda-feira (16), durante participação no programa Fut&Papo, do Lance!, o oito vezes campeão do peso-pena revelou que ainda tem um contrato em vigor com a franquia de artes marciais mistas, mas não pensa em voltar a lutar no momento. Ele também falou sobre os planos para o futuro.

— Eu tenho contrato ainda com o Ultimate (Fight Championship). Tenho três lutas, se não me engano. Mas vai vencer. Eu ainda tenho em mente organizar eventos tanto de kickboxing quanto de MMA. Agora lutar mesmo, pra mim, não.

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'Única que ficou faltando', diz Aldo sobre revanche com McGregor

José Aldo e Conor McGregor no UFC 194 (Foto: Bruno Lorenzo/LANCE!Press)

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Perguntado sobre quem gostaria de enfrentar caso o retorno ao esporte acontecesse, José Aldo não hesitou em mencionar o algoz Conor McGregor. O manauara e o irlandês tiveram apenas um único embate em 2015, que terminou com nocaute de McGregor aos 13 segundos do primeiro round.

O resultado tirou o cinturão da categoria até 66 kg de Aldo, que nunca mais conseguiu recuperar o título. De acordo com o brasileiro, a revanche contra seu arquirrival foi a única luta que faltou na sua carriera

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— É a revanche com o Conor. Eu perdi pra ele a primeira e não tive a chance de fazer uma revanche. Ele subiu e, depois disso, me ofereceram a luta de 70 kg. Eu aceitei, mas aí escolheram o Nick Diaz e ele perdeu. É a única luta que ficou faltando, sabe?

Passados mais de dez anos da derrota, Aldo lembrou as provocações e encaradas tensas protagonizadas por McGregor durante os eventos de pesagem e divulgação da luta. Atualmente, os dois possuem uma boa relação e trocam mensagens frequentemente pelas redes sociais, segundo o próprio lutador brasileiro.

Apenas na musculação: Aldo revela que não treina desde última luta no UFC

Apesar da vontade de reeditar o confronto com o irlandês, José Aldo reconhece que está em uma nova etapa da vida. O campeão de MMA admitiu que treinou pela última vez em maio, quando foi superado pelo canadense Aiemann Zahabi em sua última aparição no UFC, e já se desfez de equipamentos como kimonos e luvas.

— Hoje não tem como. Hoje eu tô parado. A última vez que eu lutei foi em maio. Uma semana antes foi a última vez que eu entrei na academia pra dar um treino, pra fazer qualquer coisa. Eu dei todos os meus kimonos, todas as minhas luvas, caneleiras.

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