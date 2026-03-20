Recorde de José Aldo pode ser superado por campeão do UFC
Alexander Volkanovski está a uma vitória de passar marca do brasileiro
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José Aldo está marcado na história como primeiro campeão do peso-pena do Ultimate. Para além do pioneirismo, o brasileiro está também registrado no livro de recordes da organização com suas defesas de cinturão. Esse feito, no entanto, está em cheque após a última vitória de Alexander Volkanovski no UFC 325. Veja os números.
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Em meio a um reinado vitorioso nos penas, Volkanovski até tentou se tornar duplo-campeão com duas subidas ao peso-leve. O australiano enfrentou o então campeão Islam Makhachev, mas foi derrotado nas duas oportunidades. Ao voltar para sua divisão de origem, o cinturão logo foi recuperado. Embora tenha perdido o título para Ilia Topuria, o experiente lutador voltou ao topo quando o georgiano mudou de categoria.
No caso de Aldo, uma extenso reinado foi estabelecido desde a estreia oficial na organização. O WEC foi extinto em 2010, quando começou a fazer parte do UFC, maior evento de lutas do mundo. Com a fusão, o brasileiro manteve seu título em uma sequência histórica de mais de dez anos sem derrota – foram 17 vitórias seguidas em defesas de cinturão, tanto no WEC, como no UFC.
No livro de recordes do UFC, no entanto, "apenas" oito vitórias em disputas pelo cinturão foram anotadas. O mesmo número de Volkanovski após o triunfo contra Diego Lopes em janeiro deste ano. Caso vença novamente, o atual campeão terá a oportunidade de superar a lenda brasileira.
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Brasileiro quer preservar legado de José Aldo na divisão dos penas
Jean Silva tem como principal objetivo conquistar o tão sonhado cinturão do UFC. Mas, além de chegar ao topo da categoria, o brasileiro também carrega uma motivação especial: preservar o legado de José Aldo, referência histórica entre os pesos-pena.
Em ascensão na divisão, Jean admite que acompanha de perto o cenário da categoria e vê com atenção a possibilidade de Alexander Volkanovski se aproximar de marcas importantes deixadas pelo ex-campeão brasileiro. Confiante, o lutador da Fighting Nerds vai além e projeta um momento simbólico caso alcance o topo da divisão. Jean sonha em ter o próprio Aldo presente para participar da conquista do cinturão.
— Se ele lutar contra o Murphy ou contra o Evloev e vencer, vai acabar encostando no legado da nossa lenda. Para quem está começando no MMA hoje e não conhece a história, isso pode mudar a percepção. Mas eu vou levar isso para o octógono — afirmou Jean, e completou:
— Vou garantir que o José Aldo esteja lá para me entregar o cinturão junto com o Dana. O cinturão vai voltar para o Brasil depois de 10 anos. Imagina receber esse cinturão dele? Isso é mais do que um sonho.
Em busca de um novo contrato, Jean acredita que chegou a sua hora de disputar o título dos penas. A ideia é enfrentar o atual campeão durante a tradicional International Fight Week, um dos principais eventos do calendário do UFC.
Mesmo diante de um adversário com histórico consolidado, o brasileiro demonstra confiança. Conhecido como "Lord", ele não esconde sua estratégia: pressão constante e busca pelo nocaute desde os primeiros momentos. Uma luta decidida pelos juízes está descartada, e a promessa é impor seu ritmo até o fim, confiante de que pode nocautear o campeão e recolocar o Brasil no topo da categoria.
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