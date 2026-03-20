Recorde de José Aldo pode ser superado por campeão do UFC

José Aldo está marcado na história como primeiro campeão do peso-pena do Ultimate. Para além do pioneirismo, o brasileiro está também registrado no livro de recordes da organização com suas defesas de cinturão. Esse feito, no entanto, está em cheque após a última vitória de Alexander Volkanovski no UFC 325. Veja os números.

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Em meio a um reinado vitorioso nos penas, Volkanovski até tentou se tornar duplo-campeão com duas subidas ao peso-leve. O australiano enfrentou o então campeão Islam Makhachev, mas foi derrotado nas duas oportunidades. Ao voltar para sua divisão de origem, o cinturão logo foi recuperado. Embora tenha perdido o título para Ilia Topuria, o experiente lutador voltou ao topo quando o georgiano mudou de categoria.

No caso de Aldo, uma extenso reinado foi estabelecido desde a estreia oficial na organização. O WEC foi extinto em 2010, quando começou a fazer parte do UFC, maior evento de lutas do mundo. Com a fusão, o brasileiro manteve seu título em uma sequência histórica de mais de dez anos sem derrota – foram 17 vitórias seguidas em defesas de cinturão, tanto no WEC, como no UFC.

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No livro de recordes do UFC, no entanto, "apenas" oito vitórias em disputas pelo cinturão foram anotadas. O mesmo número de Volkanovski após o triunfo contra Diego Lopes em janeiro deste ano. Caso vença novamente, o atual campeão terá a oportunidade de superar a lenda brasileira.

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Brasileiro quer preservar legado de José Aldo na divisão dos penas

Jean Silva tem como principal objetivo conquistar o tão sonhado cinturão do UFC. Mas, além de chegar ao topo da categoria, o brasileiro também carrega uma motivação especial: preservar o legado de José Aldo, referência histórica entre os pesos-pena.

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Em ascensão na divisão, Jean admite que acompanha de perto o cenário da categoria e vê com atenção a possibilidade de Alexander Volkanovski se aproximar de marcas importantes deixadas pelo ex-campeão brasileiro. Confiante, o lutador da Fighting Nerds vai além e projeta um momento simbólico caso alcance o topo da divisão. Jean sonha em ter o próprio Aldo presente para participar da conquista do cinturão.

— Se ele lutar contra o Murphy ou contra o Evloev e vencer, vai acabar encostando no legado da nossa lenda. Para quem está começando no MMA hoje e não conhece a história, isso pode mudar a percepção. Mas eu vou levar isso para o octógono — afirmou Jean, e completou:

— Vou garantir que o José Aldo esteja lá para me entregar o cinturão junto com o Dana. O cinturão vai voltar para o Brasil depois de 10 anos. Imagina receber esse cinturão dele? Isso é mais do que um sonho.

Em busca de um novo contrato, Jean acredita que chegou a sua hora de disputar o título dos penas. A ideia é enfrentar o atual campeão durante a tradicional International Fight Week, um dos principais eventos do calendário do UFC.

Mesmo diante de um adversário com histórico consolidado, o brasileiro demonstra confiança. Conhecido como "Lord", ele não esconde sua estratégia: pressão constante e busca pelo nocaute desde os primeiros momentos. Uma luta decidida pelos juízes está descartada, e a promessa é impor seu ritmo até o fim, confiante de que pode nocautear o campeão e recolocar o Brasil no topo da categoria.