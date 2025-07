Jake Paul entra no ranking da WBA e pode disputar título mundial de boxe; veja

Jake Paul conquistou a 14ª posição no ranking da categoria peso-médio da Associação Mundial de Boxe (WBA). O ex-criador de conteúdo digital, agora boxeador profissional, obteve essa classificação nesta terça-feira (1), o que o torna elegível para desafiar o atual campeão mundial Gilberto "Zurdo" Ramirez.

A entrada de Paul no ranking oficial da entidade aconteceu após sua vitória por decisão unânime sobre o ex-campeão dos médios Julio Cesar Chavez Jr. Durante os dez rounds do combate, o boxeador demonstrou superioridade técnica contra seu adversário.

A WBA havia prometido incluir Paul na classificação caso ele vencesse Chavez, compromisso que foi cumprido após o resultado positivo. O pugilista possui atualmente um cartel profissional com 12 vitórias e apenas uma derrota, sendo sete triunfos conquistados por nocaute.

No mesmo evento em que Paul derrotou Chavez, o campeão Ramirez defendeu seus títulos da WBA e WBO no co-evento principal da noite, superando Yuniel Dorticos por decisão dos juízes.

Trajetória de Jake Paul no Boxe

Paul transformou sua carreira, passando de "youtuber" para boxeador profissional reconhecido pela WBA. Sua trajetória nos ringues tem sido construída nos Estados Unidos desde que decidiu deixar o entretenimento digital para se dedicar ao boxe.

Na atual classificação, Paul aparece uma posição acima do americano Craig Parker, que mantém um cartel invicto com 20 vitórias, todas por nocaute. Parker lutou recentemente na categoria dos pesos-pesados e venceu por nocaute em combate realizado em 1º de abril.

A WBA ainda não anunciou quando ou se Paul enfrentará Ramirez pelo título mundial dos médios, embora o boxeador esteja agora qualificado para esse confronto conforme as regras da entidade.

Com essa nova posição no ranking, Paul tem a chance de buscar seu objetivo de se tornar campeão mundial de boxe, podendo desafiar Ramirez pelos cinturões da categoria. As equipes dos lutadores não se manifestaram oficialmente sobre um possível confronto entre os dois após a divulgação da nova classificação pela WBA.

