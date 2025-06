Sem querer? Carlos Prates revelou próximo adversário e data; veja vídeo

Carlos Prates informou que enfrentará Geoff Neal em agosto durante uma conversa com Ian Garry no UFC 317. O diálogo ocorreu no último sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos, e foi registrado em vídeo publicado pelo lutador irlandês em suas redes sociais. Veja abaixo:

"Acho que eu vou lutar em agosto contra o Geoff Neal", declarou Prates no breve encontro com Garry, com quem disputou a luta principal do UFC Kansas City em abril deste ano. Na ocasião, os dois atletas protagonizaram um combate que durou os 25 minutos completos.

Prates x Garry

O encontro entre Prates e Garry durante o UFC 317 foi marcado pelo mesmo respeito mútuo que ambos demonstraram nos bastidores após sua luta anterior. Os lutadores se cumprimentaram com um abraço, momento em que o brasileiro compartilhou a informação sobre seu próximo compromisso no octógono.

A luta entre Carlos Prates e Geoff Neal estava originalmente programada para o UFC 314 em abril. No entanto, o americano sofreu uma lesão durante sua preparação, o que resultou no cancelamento do confronto. Esta situação abriu espaço para que o lutador de Taubaté enfrentasse Ian Garry.

Prates x Neal

O UFC tem quatro eventos agendados para agosto: três Fight Nights e um card numerado. O UFC 319, evento principal do mês, acontecerá no dia 16 em Chicago, EUA, e pode incluir o confronto entre Prates e Neal, considerando o interesse do público nessa disputa.

A organização ainda não emitiu confirmação oficial sobre a data exata e o evento em que o combate entre Carlos Prates e Geoff Neal será realizado.

