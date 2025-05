Jake Paul desdenha de vitória de lenda do boxe: ‘Vergonhoso’

O boxeador mexicano Saul "Canelo" Alvarez unificou os títulos mundiais dos super-médios ao vencer por decisão unânime o campeão da IBF, William Scull, em Riad (SAU), na manhã do último domingo (4). No entanto, a luta não foi bem recebida pelos fãs, sendo chamada por alguns de "a pior luta da história", segundo o jornal espanhol AS. O combate também recebeu críticas de Jake Paul, na rede social X. Confira o comentário abaixo:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tradução: vergonhoso.

Tradução: vergonhoso.

Originalmente, esperava-se que Canelo Alvarez enfrentasse Paul neste fim de semana, mas o campeão dos super-médios assinou um contrato para quatro lutas, incluindo um confronto com Terrence Crawford marcado para 12 de novembro, sob a organização de Dana White, presidente do UFC.

O duelo contra Scull estabeleceu um recorde negativo, sendo a luta de 12 rounds com o menor número de socos registrados.

Aos 34 anos, Canelo Alvarez elevou seu cartel para 63 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, com 39 nocautes. Ele fez o suficiente em sua estreia na Arábia Saudita, mantendo a tradição de lutar no fim de semana festivo do Cinco de Mayo, no México.

William Scull, o super-médio cubano, entrou no ringue com um recorde invicto de 23 vitórias, sendo visto como um azarão na disputa pelo título de unificação.