Dana White faz previsão sobre carreira de Makhachev no UFC: 'Impressionante'
Presidente do Ultimate elogiou o retrospecto do russo, que quebrou recorde de Anderson Silva
Neste sábado (15), na luta principal do UFC 330, Islam Makhachev superou Ian Machado Garry por decisão unânime e segue como campeão dos meio-médios (até 77,1 kg). Esta foi a 17ª vitória consecutiva do russo no Ultimate, e o feito foi elogiado por Dana White, presidente da entidade, em coletiva após o evento da Filadélfia (EUA). O dirigente aproveitou também para fazer uma previsão ousada sobre o futuro de Makhachev no UFC.
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Com o triunfo, Makhachev ultrapassou o recorde de Anderson Silva, que havia conquistado 16 vitórias consecutivas. Para Dana White, se o russo mantiver o ritmo atual, a marca pode durar muitos anos ou "nunca ser quebrada".
— Se Islam (Makhachev) continuar como diz que vai continuar, essa sequência pode nunca ser quebrada, pelo menos enquanto eu estiver vivo, então é realmente impressionante o que ele faz.
O confronto de defesa do cinturão dos meio-médios foi marcado pelo domínio do jogo de chão e teve fim apenas após cinco rounds, em decisão unânime. O irlandês Ian Machado Garry teve bons momentos na trocação, mas não conseguiu evitar que Makhachev impusesse seu ritmo nas principais ações da luta.
Confira os resultados do UFC 330
Card Principal
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev venceu Ian Machado Garry por decisão unânime
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern venceu Gillian Robertson por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner venceu Kauê Fernandes por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus venceu Mansur Abdul-Malik por finalização no segundo round
Peso-leve (até 70,3 kg): Esteban Ribovics venceu Edson Barboza por nocaute técnico no segundo round
Card Preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani venceu Joel Alvarez por decisão unânime
Peso casado: Charles Johnson venceu Eduardo Chapolin por finalização no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson venceu Eric McConico por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Tresean Gore venceu Vicente Luque por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Lucas Fernando venceu Rafael Tobias por nocaute técnico no terceiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny venceu Ramiz Brahimaj por nocaute técnico no segundo round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells venceu Myktybek Orolbai por finalização no terceiro round
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