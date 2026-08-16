Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dana White faz previsão sobre carreira de Makhachev no UFC: 'Impressionante'

Presidente do Ultimate elogiou o retrospecto do russo, que quebrou recorde de Anderson Silva

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 12:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

Neste sábado (15), na luta principal do UFC 330, Islam Makhachev superou Ian Machado Garry por decisão unânime e segue como campeão dos meio-médios (até 77,1 kg). Esta foi a 17ª vitória consecutiva do russo no Ultimate, e o feito foi elogiado por Dana White, presidente da entidade, em coletiva após o evento da Filadélfia (EUA). O dirigente aproveitou também para fazer uma previsão ousada sobre o futuro de Makhachev no UFC.

➡️ Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Com o triunfo, Makhachev ultrapassou o recorde de Anderson Silva, que havia conquistado 16 vitórias consecutivas. Para Dana White, se o russo mantiver o ritmo atual, a marca pode durar muitos anos ou "nunca ser quebrada".

continua após a publicidade

— Se Islam (Makhachev) continuar como diz que vai continuar, essa sequência pode nunca ser quebrada, pelo menos enquanto eu estiver vivo, então é realmente impressionante o que ele faz.

O confronto de defesa do cinturão dos meio-médios foi marcado pelo domínio do jogo de chão e teve fim apenas após cinco rounds, em decisão unânime. O irlandês Ian Machado Garry teve bons momentos na trocação, mas não conseguiu evitar que Makhachev impusesse seu ritmo nas principais ações da luta.

continua após a publicidade

Confira os resultados do UFC 330

Card Principal

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev venceu Ian Machado Garry por decisão unânime
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern venceu Gillian Robertson por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner venceu Kauê Fernandes por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus venceu Mansur Abdul-Malik por finalização no segundo round
Peso-leve (até 70,3 kg): Esteban Ribovics venceu Edson Barboza por nocaute técnico no segundo round

Edson Barboza em ação no UFC 330
Edson Barboza em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Card Preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani venceu Joel Alvarez por decisão unânime
Peso casado: Charles Johnson venceu Eduardo Chapolin por finalização no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson venceu Eric McConico por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Tresean Gore venceu Vicente Luque por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Lucas Fernando venceu Rafael Tobias por nocaute técnico no terceiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny venceu Ramiz Brahimaj por nocaute técnico no segundo round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells venceu Myktybek Orolbai por finalização no terceiro round

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

Makhachev crava Carlos Prates como próximo rival no UFC: 'Merece'

Há 3 horas
Ian Machado Garry conversa com Dana White após derrota no UFC 330

Lutas

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 330: 'Me deixa louco'

Há 4 horas
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Lutas

Recorde de Anderson Silva é superado por Makhachev no UFC 330

Há 10 horas
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Lutas

Islam Makhachev sofre, mas defende cinturão no UFC 330

Há 11 horas
Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330

Lutas

Mackenzie Dern mantém único cinturão do Brasil no UFC 330

Há 12 horas
Edson Barboza em ação no UFC 330

Lutas

Após derrota no UFC 330, Edson Barboza anuncia aposentadoria

Há 13 horas
Mais LANCE!
VIcente Luque volta ao octógono neste sábado, pelo UFC Brasília

Brasileiro arranca dentes de rival em derrota no UFC 330

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Campeões mantêm cinturão no UFC 330; veja resultados

Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história

Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry

Ian Garry promete destronar Makhachev antes do UFC 330

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

VÍDEO: Pantoja perde a paciência com Van e promete acerto de contas no UFC 331

ufc-kansas-city-ian-machado-garry-carlos-prates

Desafiante no UFC 330 é irlandês de nascimento e brasileiro de coração

Carlos Prates é um dos destaques dos meio-médios do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil

Gillian Robertson cerra os punhos enquanto posa para foto na pesagem cerimonial do UFC 330

Rival de Mackenzie Dern no UFC 330 diz que fará luta violenta por cinturão

Mackenzie Dern e a filha, Moa com o cinturão

UFC relembra encontro emocionante de Mackenzie Dern com filha

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White anuncia planos para novo 'evento impossível' no UFC

Islam Makhachev vence cinturão contra Jack Della Maddalena 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Makhachev se irrita em coletiva do UFC 330: 'Cale a boca'

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

UFC 330: Makhachev diz que recorde de Anderson Silva é pouco