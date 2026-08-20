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Brasileiro no UFC comemora 'um dos melhores momentos da vida'

Nascido em Rondônia, Gregory 'Robocop' Rodrigues enfrenta Anthony Hernandez sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 20:19
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Anthony Hernandez e Gregory Rodrigues fazem a luta principal do UFC Sacramento
Anthony Hernandez (e) e Gregory Rodrigues fazem a luta principal do UFC Sacramento (Foto: Reprodução)

Pela quarta vez em 2026, Brasil x EUA será a luta principal de um evento do UFC. E, neste sábado, quando subir ao octógono para enfrentar o anfitrião Anthony Hernandez em Sacramento, Gregory 'Robocop' Rodrigues, aos 34 anos, buscará a quarta vitória consecutiva na organização, pelo peso-médio.

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Até aqui, Bautista x Oliveira, Holloway x Oliveira 2 e Muhammad x Bonfim foram os duelos entre americanos e brasileiros que encerraram os eventos da entidade. Nesta quinta-feira, em vídeo publicado pelo UFC nas redes sociais, Rodrigues, nascido em Porto Velho, capital de Rondônia, relembrou diversos momentos da trajetória no esporte. O lutador começou na capoeira, com o pai, seu Pedro.

- Ele sempre foi muito fã de esporte. Meu pai era o mestre de capoeira, dava aula para a gente. A gente ficava madrugada assistindo ao Pride (antigo evento de MMA). Ele sempre foi muito fã, era um sonho do meu pai lutar, e estou realizando esse sonho dele - contou 'Robocop'.

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Ainda criança, o lutador se mudou com a família para Manaus, de onde, anos mais tarde, se mudou para o Rio de Janeiro. No currículo, entre outros feitos, há dois títulos mundiais de jiu-jitsu, além de integrar a seleção brasileira de wrestling. Tudo isso antes de debutar no MMA.

- Tinha uma história no esporte, competi muito já. Uma das coisas que eu não competi, que eu queria muito ter competido, era no boxe - revelou Gregory.

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Bicampeão mundial do meio-pesado do UFC, a lenda brasileira Lyoto Machida é um dos grandes parceiros que Gregory fez na carreira no MMA. Ao comentar uma foto antiga com o ex-lutador, Rodrigues elogiou:

- Fui fazer uns treinos na Black House, e aí conheci o Lyoto, fizemos alguns treinos lá, depois o ajudei é um grande amigo.

Ao mesmo tempo em que olha imagens do passado com orgulho, o filho de seu Pedro e de dona Silvana sabe que é preciso aproveitar as oportunidades. Nas suas últimas lutas, o brasileiro derrotou o curitibano Brunno Ferreira e o russo Roman Kopylov.

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- Parece que foi ontem, mas as coisas passam muito rápido. Quando eu olho para essas fotos, eu vejo que eu tenho que aproveitar cada segundo, cada momento, que isso vai voar, ficar só na história. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, vou aproveitar tudo.

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