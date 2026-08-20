UFC: após desistência, brasileiro ganha novo adversário Alteração de adversário ocorre com menos de um mês para o Noche UFC; o evento ocorre em Glendale, no Arizona, dia 12 de setembro

Jean Silva terá um novo adversário na luta principal do Noche UFC, marcado para 12 de setembro. Yair Rodriguez se retirou do confronto com a justificativa de uma lesão, e o brasileiro enfrentará Jose Delgado no lugar do mexicano, segundo informações confirmadas ao MMA Fighting por pessoas com conhecimento da situação.

O evento acontece no Desert Diamond Arena, em Glendale, no Arizona, estado natal de Delgado. A mudança de adversário foi comunicada com menos de um mês de antecedência para o combate.

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Em publicação nas redes sociais, o peso-pena (até 65,8 kg) Jean Silva atribuiu a solução da situação ao executivo do UFC, Hunter Campbell. "Hunter cuidou de tudo, temos um novo alvo. Novo oponente, mesma data, mesmo objetivo", escreveu o lutador.

Hunter took care of everything, we have a new target.



New opponent, same date, same goal 🐺#ufcnoche — Jean "Lord" Silva (@Jeansilvamma96) August 19, 2026

Perfis dos lutadores

Jose Delgado (12-2) chega ao duelo embalado por duas vitórias consecutivas em 2026, sobre Andre Fili e Austin Bashi, resultados que lhe renderam uma posição no novo ranking Meta UFC. Em cinco aparições no Ultimate, o norte-americano venceu em quatro oportunidades, com a única derrota vindo nas mãos de Nathaniel Wood, em 2025.

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Jean Silva (17-3) soma seis vitórias e uma derrota no UFC, com quatro bônus conquistados. Mais recentemente, o "Lord" superou Arnold Allen por decisão em janeiro de 2026, resultado que o recolocou nos trilhos após a derrota para Diego Lopes em um eliminatório pelo título.

Jose Delgado será o novo adversário de Jean Silva no Noche UFC (Foto: Reprodução/UFC)

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Segunda participação no Noche UFC

Esta será a segunda vez que Jean Silva compete no Noche UFC, evento que celebra a independência mexicana. Na edição de setembro de 2025, o brasileiro perdeu para Diego Lopes por nocaute no segundo round, em confronto marcado por polêmicas e provocações.

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Rodriguez (20-5, 1 'no contest') não luta desde abril de 2025, quando venceu Patricio Pitbull por decisão no UFC 314. Aquela também havia sido sua primeira aparição em mais de um ano no octógono, encerrando uma sequência de duas derrotas consecutivas para Alexander Volkanovski e Brian Ortega.

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