'Quase perdi a visão': Edson Barboza explica aposentadoria Lenda do MMA brasileiro expõe sequela permanente, bastidores da despedida emocionada e promessa feita à esposa

A aposentadoria de Edson Barboza, logo após o UFC 330, foi uma decisão que o brasileiro revelou ter levado meses para admitir para si mesmo. Ainda durante a semana do evento, o lutador evitou confirmar que o duelo contra Esteban Ribovics seria sua despedida. Porém, em relato ao MMA Junkie, reconhece que a escolha estava feita antes mesmo de entrar no octógono.

- Eu sabia que seria minha última luta. Tentei dizer 'não, não é o fim' para manter o foco. Mas eu sabia que seria o fim. O resultado não importava. Se eu vencesse, ia me aposentar. Se perdesse, ia me aposentar também, porque sinto que não sou mais o mesmo fisicamente.

O processo de reflexão começou na derrota para Lerone Murphy, em maio de 2024, quando Barboza sofreu uma lesão ocular grave que comprometeu sua visão de forma permanente. "Quase perdi a visão do meu olho direito. A maioria das pessoas não tem ideia disso. Não consigo enxergar por esse lado", revelou. Após o episódio, sua esposa pediu que ele parasse imediatamente, mas o atleta insistiu em disputar mais algumas lutas.

continua após a publicidade

Barboza encerrou a carreira em uma sequência de quatro derrotas consecutivas: primeiro para Murphy no peso-pena (até 65,8 kg); depois, já de volta ao peso-leve (até 70,3 kg), caiu diante de Drakkar Klose, Jalin Turner e, por último, Ribovics. Em entrevista ao MMA Fighting, o brasileiro descreveu a convivência com os próprios limites como uma "enorme luta interna".

O veterano também reconheceu que o corpo não acompanhou mais a mente nas últimas lutas. "Um dos motivos pelos quais estou me aposentando é porque, quando olho para essas últimas três lutas, no papel, olho e digo: 'Cara, essa é uma luta perfeita para mim.' Esses caras são adversários que encaixam no meu jogo, tudo é perfeito. Mas o Edson Barboza não é o mesmo de 20 anos atrás. Sou um lutador diferente hoje, com limitações, com 40 anos", explicou.

continua após a publicidade

- Se tivessem me dado essas últimas três lutas há 10 anos, eu teria destruído esses caras. Tenho certeza de que meu nível era muito superior ao deles. Mas as lutas foram como deveriam ser. Dei o meu melhor.

Próximos passos de Edson Barboza

O brasileiro deixou aberta a possibilidade de atuar como técnico de MMA e considera abrir uma academia no futuro. "Seria injusto da minha parte não compartilhar todos esses anos e todo esse conhecimento com as pessoas", justificou.

Barboza sinalizou que receberá propostas de outras organizações de MMA, mas prometeu à esposa que não aceitará. Permanece aberto a competir em outras modalidades, como grappling e wrestling.

continua após a publicidade

A despedida na Xfinity Mobile Arena reuniu cerca de 20 mil torcedores, que presentearam Barboza com uma ovação em pé ao fim do combate. "Foi melhor do que eu havia imaginado. Pedi pela vitória, e há coisas que vêm além de vencer. Acho que o reconhecimento que recebi ali, mesmo na derrota, foi maior do que teria sido se eu tivesse vencido", disse o lutador.

Na entrevista ao MMA Junkie, o árbitro Herb Dean, que encerrou o combate contra Ribovics antes de uma pancada mais dura, também recebeu agradecimento explícito do veterano. "Quando ele parou a luta, fui até ele e disse: 'Cara, obrigado.' Porque eu estava lá, mas não estava. Sei que não conseguia continuar lutando daquela forma. Mas ao mesmo tempo, se o cara tivesse me acertado mais um golpe forte, eu estaria em apuros", concluiu.

continua após a publicidade

Edson Barboza em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Trajetória histórica no MMA

A aposentadoria coloca fim a uma das carreiras mais marcantes de um brasileiro no UFC. Ao longo de 16 anos, Edson Barboza enfrentou alguns dos principais nomes de sua geração e ficou conhecido principalmente pelo arsenal de chutes, responsável por alguns dos nocautes mais impressionantes de sua trajetória.

Mesmo sem conquistar um título na organização, construiu uma trajetória de destaque e se tornou um dos nomes mais respeitados do Ultimate. Agora, depois de mais de uma década e meia entre os melhores do mundo, Edson Barboza deixa o octógono justamente da maneira que escolheu: colocando as luvas no centro da arena e encerrando a carreira diante dos fãs.

continua após a publicidade

🥊 Aposte nos brasileiros do UFC

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.