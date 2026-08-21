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Brasil volta a liderar UFC com destaques dos médios e dos pesados

Gregory "Robocop" Rodrigues e Vitor Petrino fecham a noite de ação deste sábado (22)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 09:30
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Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Depois do sucesso de Mackenzie Dern, o Brasil voltará a liderar um evento do UFC no próximo sábado, no dia 22 de agosto. Na luta principal de Sacramento, o brasileiro Gregory "Robocop" Rodrigues tenta impedir o Anthony "Fluffy" Hernandez de se reerguer no peso-médio (até 83,9 kg). Além dele, outro brazuca se destaca no co-main event da noite: Vitor Petrino.

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Hernandez x Rodrigues

A luta principal coloca frente a frente dois atletas que chegam ao UFC Sacramento em situações distintas. Anthony Hernandez busca se recuperar da derrota para Sean Strickland, mas construiu espaço entre os principais nomes dos médios (até 83,9 kg) com vitórias sobre Brendan Allen, Roman Kopylov e Michel Pereira. O norte-americano também chega com quatro bônus de Performance da Noite e um recorde importante na divisão: é o lutador que mais aplicou quedas na história da categoria, com 54.

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Do outro lado, Gregory Rodrigues atravessa um momento mais positivo. O brasileiro venceu as três últimas lutas contra Jack Hermansson, Roman Kopylov e Brunno Ferreira e chega ao segundo main event da carreira no Ultimate. Com sete nocautes e seis bônus conquistados no UFC, Robocop tem a oportunidade de transformar a boa sequência em um salto ainda maior na divisão e, quem sabe, se aproximar do Top 5.

Petrino x Spivac

Antes da luta principal, Vitor Petrino terá um teste importante para medir sua evolução entre os pesos-pesados (até 120,2 kg). Desde que deixou os meio-pesados e subiu de categoria, em julho de 2025, o brasileiro venceu os três compromissos que disputou. Austen Lane, Thomas Petersen e Steven Asplund ficaram pelo caminho, sendo que duas dessas vitórias aconteceram pela via rápida.

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Para manter a sequência, Petrino terá pela frente um nome já acostumado aos grandes desafios da divisão. Serghei Spivac ocupa atualmente a sexta posição do ranking e chega embalado pela vitória sobre Ante Delija, em fevereiro. Em 15 lutas pelo UFC, o "Urso Polar" soma nove triunfos, sendo três por nocaute e três por finalização.

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Ao todo, 11 combates estão confirmados para o UFC Sacramento. Em destaque no Brasil, além de Robocop e Patrino, Jeisla Chaves leva a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Lerryan Douglas e Marcio Barbosa representam o país na porção preliminar.

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FICHA TÉCNICA
UFC Sacramento

📆 Data: 22 de agosto de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Golden Center 1, em Sacramento (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Anthony Hernandez x Gregory Rodrigues
Peso-pesado (até 120,2 kg): Serghei Spivac x Vitor Petrino
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Reinier de Ridder x Roman Dolidze
Peso-leve (até 70,3 kg): MarQuel Mederos x Mason Jones
Peso-mosca (até 56,7 kg): Carli Judice x Jeisla Chaves
Peso-pesado (até 120,2 kg): Anthony Wint x Terrance Chatman

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Card Preliminar - 18 horas

Peso-pena (até 65,7 kg): Jamall Emmers x Lerryan Douglas
Peso-pesado (até 120,2 kg): Kennedy Nzechukwu x Shamil Gaziev
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Padilla x Nasrat Haqparast
Peso-pena (até 65,7 kg): Marcio Barbosa x Ryan Kuse
Peso-leve (até 70,3 kg): Gauge Young x Stan Dorsainvil
Peso-médio (até 83,9 kg): Wes Schultz x Jackson McVey
Peso-palha (até 52,1 Kg): Shanelle Dyer x Elise Reed

Pôster oficial do UFC Sacramento, com Anthony Hernandez e Gregory Rodrigues
Pôster oficial do UFC Sacramento, com Anthony Hernandez e Gregory Rodrigues (Foto: Divulgação/UFC)

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