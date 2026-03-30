Brasil volta a liderar UFC com veterano do peso-leve
Renato Moicano enfrente o escocês Cris Duncan pela luta principal do UFC Vegas
Depois do sucesso de Charles do Bronx no início de março, o Brasil enfim voltará a liderar um evento do UFC no próximo sábado, no dia 4 de abril. Na luta principal na casa do Ultimate em Las Vegas, o brasileiro Renato Moicano tenta impedir o avanço do escocês Chris Duncan no peso-leve. Além dele, outros nove brazucas estarão em ação no UFC Vegas 115.
Moicano x Duncan
Inicialmente, Moicano tinha um compromisso marcado para o início de março de 2026, mas o confronto foi cancelado após a saída de Brian Ortega. Agora, de acordo com o UFC, o brasileiro enfrentará Duncan em busca de recuperação na categoria dos leves.
As duas últimas apresentações de Moicano terminaram em derrotas, diante de Beneil Dariush e Islam Makhachev. Apesar disso, ele segue no Top 10 da divisão. Do outro lado, ainda fora do ranking, Duncan chega embalado por quatro vitórias consecutivas no octógono, o que aumenta o peso do confronto para ambos.
Mais nove brasileiros entram em ação no UFC Vegas 115
O card cheio de brasileiros promete muita emoção neste sábado (4). Para abrir a noite, um duelo 100% verde-amarelo pelo peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa x Melissa Gatto. Duas lutas depois, o Brasil volta ao octógono com Alice Pereira, que mede forças com a norte-americana Hailey Cowan.
O brasileiro Alessandro Costa busca ainda voltar a coluna das vitórias contra Stewart Nicoll. Na reta final do card preliminar, duas promessas do Brasil no MMA. Enquanto José Delano fará sua estreia no UFC, Guilherme Pat busca se manter vitorioso na organização após o triunfo em dezembro de 2025.
Quatro lutas seguidas de brasileiros fecham a noite. Invicto no MMA, Rafael Estevam precisa superar o norte-americano Ethyn Ewin para manter a boa fase. Já Brendson Ribeiro encara o turco Abdul Rakhman Yakhyaev.
Na luta co-principal, mais um duelo entre estrelas brasileiras. Ex-desafiante ao título e número 3 das palhas, Virna Jandiroba enfrenta a conterrânea Tabatha Ricci, que ocupa a 7ª colocação do ranking. Ao fim, Renato Moicano entra em ação.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 115
📆 Data: 4 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Renato Moicano x Chris Duncan
Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Tabatha Ricci
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Brendson Ribeiro
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ethyn Ewing x Rafael Estevam
Peso-pena (até 65,7 Kg): Tommy McMillen x Manolo Zecchini
Card Preliminar - 18 horas
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Guilherme Pat x Thomas Petersen
Peso-pena (até 65,7 Kg): José Delano x Robert Ruchala
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Stewart Nicoll
Peso-leve (até 70,3 Kg): Lando Vannata x Darrius Flowers
Peso-galo (até 61,2 Kg): Alice Pereira x Hailey Cowan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Tresean Gore
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Dione Barbosa x Melissa Gatto
