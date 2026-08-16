Americano que nocauteou brasileiro em 39s leva bônus no UFC
Nas redes sociais, carioca Kauê Fernandes tranquilizou fãs após derrota para Turner
Apenas dois (Mackenzie Dern e Lucas Fernando) dos seis brasileiros que subiram ao octógono no UFC 330, no sábado, venceram suas lutas. E um dos atletas do país, Kauê Fernandes, sofreu a derrota mais rápida do evento na Filadélfia. Foram apenas 39 segundos no combate vencido pelo anfitrião Jalin Turner, pelo peso-leve, um dos quatro a ganhar os US$ 100 mil pela 'Performance da Noite'.
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Nascido em Los Angeles, o atleta da casa vinha de outro nocaute sobre um brasileiro. Em dezembro, o americano também superou Edson Barboza no round inicial. E o nocaute deste sábado (vídeo abaixo) interrompeu uma sequência de três vitórias de Kauê. No UFC 330, além de Turner, levaram o bônus Jeremiah Wells, Charles Johnson e Dustin Stoltzfus.
🤯 JALIN TURNER VIENT DE DÉTRUIRE KAUE FERNANDES !!— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) August 16, 2026
💥 Il ne lui aura fallu que 39 secondes pour rouler sur le Brésilien pic.twitter.com/xFdJDI5zRz
Nas redes sociais, Kauê publicou um vídeo agradecendo o apoio recebido após a derrota para o lutador americano. Aos 32 anos, o lutador vinha de triunfos sobre Mohammad Yahya, Guram Kutateladze e Harry Hardwick.
- Recebendo bastante mensagem, muito obrigado pelo carinho. Estou bem, não estou com nenhuma lesão, nem estou tonto. MMA é isso, comecei bem, acertando ali, mas é o momento, um milésimo de segundo, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas foi o dia do meu adversário. Agora é voltar para casa, treinar e retornar mais forte, com certeza.
Card Principal do UFC 330
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev venceu Ian Machado Garry por decisão unânime
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern venceu Gillian Robertson por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner venceu Kauê Fernandes por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus venceu Mansur Abdul-Malik por finalização no segundo round
Peso-leve (até 70,3 kg): Esteban Ribovics venceu Edson Barboza por nocaute técnico no segundo round
Card Preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani venceu Joel Alvarez por decisão unânime
Peso casado: Charles Johnson venceu Eduardo Chapolin por finalização no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson venceu Eric McConico por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Tresean Gore venceu Vicente Luque por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Lucas Fernando venceu Rafael Tobias por nocaute técnico no terceiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny venceu Ramiz Brahimaj por nocaute técnico no segundo round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells venceu Myktybek Orolbai por finalização no terceiro round
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