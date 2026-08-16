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Americano que nocauteou brasileiro em 39s leva bônus no UFC

Nas redes sociais, carioca Kauê Fernandes tranquilizou fãs após derrota para Turner

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:14
Atualizado há 2 minutos
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Jalin Turner golpeia Kauê Fernandes no UFC 330, em 15 de agosto de 2026
Jalin Turner golpeia Kauê Fernandes no UFC 330 (Foto por Chris Unger Zuffa LLC)

Apenas dois (Mackenzie Dern e Lucas Fernando) dos seis brasileiros que subiram ao octógono no UFC 330, no sábado, venceram suas lutas. E um dos atletas do país, Kauê Fernandes, sofreu a derrota mais rápida do evento na Filadélfia. Foram apenas 39 segundos no combate vencido pelo anfitrião Jalin Turner, pelo peso-leve, um dos quatro a ganhar os US$ 100 mil pela 'Performance da Noite'.

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Nascido em Los Angeles, o atleta da casa vinha de outro nocaute sobre um brasileiro. Em dezembro, o americano também superou Edson Barboza no round inicial. E o nocaute deste sábado (vídeo abaixo) interrompeu uma sequência de três vitórias de Kauê. No UFC 330, além de Turner, levaram o bônus Jeremiah Wells, Charles Johnson e Dustin Stoltzfus.

Nas redes sociais, Kauê publicou um vídeo agradecendo o apoio recebido após a derrota para o lutador americano. Aos 32 anos, o lutador vinha de triunfos sobre Mohammad Yahya, Guram Kutateladze e Harry Hardwick.

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- Recebendo bastante mensagem, muito obrigado pelo carinho. Estou bem, não estou com nenhuma lesão, nem estou tonto. MMA é isso, comecei bem, acertando ali, mas é o momento, um milésimo de segundo, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas foi o dia do meu adversário. Agora é voltar para casa, treinar e retornar mais forte, com certeza.

Card Principal do UFC 330

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev venceu Ian Machado Garry por decisão unânime
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern venceu Gillian Robertson por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner venceu Kauê Fernandes por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus venceu Mansur Abdul-Malik por finalização no segundo round
Peso-leve (até 70,3 kg): Esteban Ribovics venceu Edson Barboza por nocaute técnico no segundo round

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Card Preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani venceu Joel Alvarez por decisão unânime
Peso casado: Charles Johnson venceu Eduardo Chapolin por finalização no terceiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson venceu Eric McConico por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Tresean Gore venceu Vicente Luque por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Lucas Fernando venceu Rafael Tobias por nocaute técnico no terceiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny venceu Ramiz Brahimaj por nocaute técnico no segundo round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells venceu Myktybek Orolbai por finalização no terceiro round

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