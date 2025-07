Alex Poatan abre instituto em São Paulo: ‘Dia histórico’

Alex “Poatan” Pereira, do UFC, inaugurou o Instituto Poatan, iniciativa social voltada à formação de jovens de 4 a 17 anos no bairro Batistini, onde o atleta cresceu, no último sábado (12). O projeto oferece aulas gratuitamente de inglês e modalidades de artes marciais, como jiu‑jitsu e kickboxing, sob o lema “Força, Foco e Futuro”.

Com espaço reformado e equipado com tatames, salas de aula, vestiários e copa, o instituto exige que os participantes, além de frequentarem as atividades oferecidas, estejam matriculados em curso de inglês, seja na própria instituição ou em outra escola. A proposta prevê, ainda, a inclusão futura de oficinas de computação e tecnologia.

Em publicação no Instagram, Poatan celebrou a concretização do sonho coletivo e agradeceu à comunidade pelo projeto.

"Ontem foi um dia histórico. A inauguração do Instituto Poatan não é só uma realização pessoal, mas a concretização de um sonho coletivo. Um espaço feito com propósito, com raiz, e com o coração voltado para transformar vidas através do esporte, da disciplina e da superação. Quero agradecer a cada pessoa que esteve presente nesse momento tão especial. A energia de vocês, o apoio, os sorrisos, os abraços… tudo isso me fortalece ainda mais nessa missão. Aos fãs que vieram de longe, aos amigos, aos parceiros, aos irmãos de caminhada — meu respeito e minha gratidão. Aos colaboradores que tornaram isso possível, que suaram junto, que acreditaram desde o início, saibam que o sucesso desse projeto também é de vocês. Esse Instituto é para nossa comunidade. É para dar oportunidade, é para inspirar, é para mostrar que o impossível não existe quando se tem foco, fé e trabalho duro. Seguimos juntos, com os pés no chão e o espírito de guerreiro de sempre. Muito obrigado, de coração. Vamos para cima. Chama. Alex “Poatan” Pereira."

Futuro de Alex Poatan no UFC

Dentro do Ultimate, Alex Poatan segue com o futuro incerto. Desde que perdeu o cinturão do peso meio-pesado para Magomed Ankalaev, em março, no UFC 313, o brasileiro ainda não definiu data e oponente para o retorno à organização.

