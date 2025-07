Gabriel Bonfim conquista maior vitória da carreira no UFC Nashville

Gabriel "Marretinha" Bonfim seguiu a sequência de vitórias do Brasil no UFC Nashville e derrotou o americano Stephen Thompson no co-evento principal. A luta foi vencida por decisão dividida após os três rounds. O Brasil ainda tem a disputa da luta principal entre Tallison "Xicão" Teixeira e o americano Derrick Lewis.

Com a vitória, Gabriel Bonfim faz três triunfos seguidos no UFC. A luta contra Stephen Thompson foi a principal vitória da carreira de Marretinha no Ultimate. A expectativa é que ele se torne top-15 do ranking do UFC.

Gabriel Bonfim em luta de 2023 (Foto: Mauro Pimentel/ AFP)

Marretinha completa a sequência de vitórias que o Brasil vem fazendo em Nashville. No card preliminar, Valter Walker e Eduarda Moura abriram com vitórias. No card principal, Vitor Petrino venceu o americano Austen Lane.

Resultados do UFC Nashville

Card principal:

Derrick Lewis (EUA) x Tallison Teixeira (BRA) - peso pesado

Gabriel Bonfim (BRA) venceu Stephen Thompson (EUA) - peso meio-médio

Steve Garcia (EUA) venceu Calvin Kattar (EUA) - peso pena

Nate Landwehr (EUA) x Morgan Charriere (FRA) - peso pena

Vitor Petrino (BRA) venceu Austen Lane (EUA) - peso pesado

Tuco Tokkos (ING) venceu Junior Tafa (AUS) - peso meio-pesado

Card preliminar:

Chris Curtis (EUA) venceu Max Griffin (EUA) - peso meio-médio

Jake Matthews (AUS) venceu Chidi Njokuani - peso meio-médio

Eduarda Moura (BRA) venceu Lauren Murphy (EUA) - peso mosca

Valter Walker (BRA) venceu Kennedy Nzechukwu (NIG) - peso pesado

Mike Davis (EUA) venceu Mitch Ramirez (EUA) - peso leve

Fatima Kline (EUA) venceu Melissa Martinez (MEX) - peso palha

FICHA TÉCNICA

FIGHT NIGHT

📆 Data: 12 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Nashville, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet