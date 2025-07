Campeão do UFC tem foto íntima exposta na web por cantora

Após rumores de traição, Conor McGregor volta a se envolver em polêmica na manhã desta segunda-feira (14). A rapper Azealia Banks expôs o chat com o campeão do UFC, que enviou fotos íntimas explícitas não solicitadas para a artista. Em publicação no X (antigo Twitter), além do assédio, ela acusou o ex-lutador de ameaça.

continua após a publicidade

➡️ UFC Nashville: Brasil quase faz jornada perfeita; veja resultados

— Como você vai mandar umas fotos de um pinto torto para uma vagab* e depois ameaçá-la para não contar? Mano, você sabe quem eu sou? Isso é HARAM (proibido, em árabe) — escreveu Banks, que completou:

— Como você realmente vai me assediar sexualmente com um p* do fazendeiro de batatas e depois me ameaçar para não contar???? Querido…você não está tentando ser o presidente da Irlanda, o que está acontecendo? Use protetor solar, por*!

continua após a publicidade

A mensagem foi enviada para a rapper antes mesmo de qualquer contato entre as partes no X. Poucos minutos depois do primeiro tweet, Banks atualizou novamente seus seguidores com nova captura de tela da conversa com McGregor. No novo registro, as fotos enviadas foram ocultadas pelo ex-lutador.

Vale destacar também que ainda aparecem as ameaças feitas por McGregor, entre os nudes, nas imagens compartilhadas por Banks. O campeão do UFC disse para a cantora não ser um "rato", porque "todos os ratos são pegos".

continua após a publicidade

Captura de tela de Azelia Banks em conversa com Conor McGregor, que ocultou os nudes (Foto: Reprodução/X: @azealiaslacewig)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Futuro de McGregor dentro e fora do UFC

Conor McGregor está fora de ação desde 2021, desde que perdeu para Dustin Poirier pela segunda vez seguida na terceira luta entre eles. No combate, o irlandês sofreu uma fratura na perna ao tentar um chute baixo, caso similar de Anderson Silva na revanche contra Chris Weidman, em 2013.

➡️Conor McGregor agride homem em boate em Ibiza; veja vídeo

Fora do UFC, o ex-lutador surpreendeu o mundo do esporte ao anunciar sua candidatura à presidência da Irlanda, revelando que seus novos objetivos políticos já impactam sua carreira no MMA. Durante coletiva no evento BKFC, no dia 27 de março de 2025, o astro irlandês admitiu ter recusado uma proposta para lutar em Alcatraz em junho, priorizando sua ambição de liderar o país.

A decisão de recusar o combate, que teria ocorrido na icônica prisão transformada em parque nacional, mostra seu cálculo estratégico. McGregor ressaltou que qualquer retorno ao esporte deve corresponder ao seu status.

Um mês depois, McGregor voltou a movimentar o mundo do MMA no dia 22 de abril, em sua conta no X. O irlandês fez postagens falando sobre um possível retorno ao UFC, com local e adversário definido, que seria um velho rival, Michael Chandler. Do outro lado, o americano não recuou e já respondeu o suposto desafio do ex-campeão do peso pena e leve.