Presidente do UFC muda de ideia e volta a falar sobre Topuria x Makhachev

O presidente do UFC, Dana White, admitiu abertura para a realização de uma superluta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, desde que o russo conquiste o cinturão dos meio-médios (77 kg). Em entrevista ao "Full Send Podcast", White qualificou o embate como “enorme” e afirmou que as condições para viabilizar o confronto já estão claras.

continua após a publicidade

➡️ Campeão do UFC tem foto íntima exposta na web por cantora

Segundo Dana, basta uma vitória de Makhachev sobre o atual campeão meio-médio, Jack Della Maddalena, para que o duelo com Topuria seja praticamente sacramentado.

— Outra luta enorme seria Topuria contra Makhachev. Islam está subindo e, se ele conquistar o título, você imediatamente tem uma superluta entre ele e Ilia. Hipoteticamente falando, não gosto do hipotético. Mas essas são opções que temos se as coisas transcorrerem dessa forma — explicou o presidente do UFC.

continua após a publicidade

Topuria, georgiano radicado na Espanha, conquistou recentemente seu segundo cinturão no UFC ao nocautear Charles "Do Bronx" Oliveira no UFC 317, passando a ocupar a primeira posição no ranking peso-por-peso. Já Makhachev, ex-campeão peso leve (70 kg), busca se firmar em nova divisão após subir e competir na categoria de até 77 kg.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

A rivalidade entre Topuria e Makhachev não se restringe ao octógono: ambos disputam a liderança do ranking peso-por-peso do UFC. Enquanto Topuria ascendeu após derrotar o brasileiro Charles do Bronx, Makhachev liderava a lista até o retorno de Jon Jones antes de o norte-americano se afastar novamente.

continua após a publicidade

A possível superluta entre Topuria e Makhachev ganha apelo esportivo e comercial, pois reuniria dois bicampeões em divisões distintas e indicaria, de maneira definitiva, quem merece o posto de melhor lutador do plantel global. Nos bastidores, Dana White já trabalha na logística do evento, mirando inclusão do combate em um card de grande porte no primeiro semestre de 2026.

Islam Makhachev derrotou Renato Moicano no UFC 317 (Foto: Harry How/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte