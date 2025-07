Web recupera declaração de Dorival Júnior sobre atitudes de Pedro no Flamengo

A polêmica declaração do técnico Filipe Luis sobre o atacante Pedro segue repercutindo nas redes sociais. Horas após as revelações do comandante sobre o comportamento do jogador nos treinamentos do Flamengo, uma entrevista de Dorival Júnior, técnico do Rubro-Negro em 2022, voltaram a viralizar na web. Internautas apontaram uma recorrência nas ações do camisa 9.

Durante participação no programa "Bola da Vez", da ESPN, no dia 7 de outubro de 2023, Dorival Júnior revelou alguns bastidores sobre o trabalho com Pedro no Flamengo em 2022. Vale ressaltar que, naquela temporada, o treinador e o atacante foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, o jogador, inclusive, acabou sendo convocado para a Copa do Mundo do Qatar.

Dorival Júnior comentou "desleixo" de Pedro

Dorival comentou sobre uma conversa que teve com Pedro, o treinador revelou que o atleta estava tendo "desleixo".

— Chamei o Pedro para conversar. Falei que um jogador do nível dele não poderia estar no nível em que estava, vivendo o que ele vinha vivendo. Muito em razão pelo desleixo que ele vinha tendo. Ele se entregou de uma certa maneira que não participava. Falei para se preparar um pouco mais para jogar. Eu confiava nele e sabia que ele poderia entregar e que acabou entregando — disse.

As falas do treinador no programa foram comentários em cima do depoimento de David Luiz, que fez parte do elenco do Flamengo em 2022, e também chegou a alertar o atacante sobre a sua preparação nos treinamentos.

Em março deste ano, em entrevista ao GE, o David Luiz revelou o que teria dito ao seu companheiro sobre desempenho do atacante nas atividades naquela época.

— O Pedro era um menino que as dores do passado ainda o doíam. A primeira coisa que falei com ele foi: “Limpa seu coração e faz de novo”. Lembro de uma frase que falei com ele tomando café: “Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador, mas, se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria”. Ele ficou bravo comigo, ficou dois dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focado nos treinos e terminou como Rei da América. Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz — contou o zagueiro.