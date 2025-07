UFC Nashville: brasileiros abrem card preliminar com vitórias

A noite começou boa para o Brasil no UFC Nashville, nos Estados Unidos. Valter Walker e Eduarda Moura venceram suas lutas no card preliminar do evento. Com isso, os brasileiros têm 100% de aproveitamento até o momento. No card principal, mais três brasileiros estarão na disputa, incluindo a luta principal entre Tallison "Xicão" Teixeira e o americano Derrick Lewis.

Resultado dos brasileiros no card preliminar no UFC Nashville

VALTER WALKER x KENNEDY NZECHUKWU

Na primeira luta envolvendo um brasileiro no dia, Valter Walker derrotou o nigeriano Kennedy Nzechukwu rapidamente. Aos 54 segundos do primeiro round, Valter finalizou com uma chave de calcanhar. O carioca vem de três vitórias seguidas. Todas elas por finalização e usando a chave de calcanhar, golpe mais tradicional do atleta.

Valter Walker no UFC Nashville (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

EDUARDA MOURA x LAUREN MURPHY

Em um confronto mais demorado, Eduarda Moura venceu a americana Lauren Murphy por decisão unânime de 29-28. No primeiro round da luta, Eduarda se mostrou bem superior. Entretanto, nos rounds seguintes, ela sofreu com as defesas da americana. Ainda assim, não foi suficiente para evitar a vitória da brasileira.

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT NASHVILLE

📆 Data: 12 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Nashville, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal:

Derrick Lewis (EUA) x Tallison Teixeira (BRA) - peso pesado

Stephen Thompson (EUA) x Gabriel Bonfim (BRA) - peso meio-médio

Calvin Kattar (EUA) x Steve Garcia (EUA) - peso pena

Nate Landwehr (EUA) x Morgan Charriere (FRA) - peso pena

Vitor Petrino (BRA) x Austen Lane (EUA) - peso pesado

Junior Tafa (AUS) x Tuco Tokkos (ING) - peso meio-pesado

Card preliminar:

Max Griffin (EUA) x Chris Curtis (EUA) - peso meio-médio

Jake Matthews (AUS) x Chidi Njokuani - peso meio-médio

Lauren Murphy (EUA) x Eduarda Moura (BRA) - peso mosca

Kennedy Nzechukwu (NIG) x Valter Walker (BRA) - peso pesado

Mitch Ramirez (EUA) x Mike Davis (EUA) - peso leve

Fatima Kline (EUA) x Melissa Martinez (MEX) - peso palha