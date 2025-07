Xicão vai às redes sociais e se pronuncia sobre derrota sofrida no UFC

Tallison Teixeira, o Xicão, reconheceu a derrota sofrida por nocaute técnico no primeiro round diante de Derrick Lewis, na luta principal do UFC Nashville, realizada no último sábado (12). Em publicação no seu perfil oficial no Instagram, o peso-pesado agradeceu o apoio dos fãs e garantiu retorno com força renovada após encerrar invencibilidade de oito vitórias no MMA profissional.

continua após a publicidade

➡️ UFC Nashville: Brasil quase faz jornada perfeita; veja resultados

Em postagem divulgada nesta segunda‑feira (14), Xicão expressou gratidão pelo suporte recebido e projetou evolução técnica para as próximas apresentações.

— Obrigado por todo o apoio de todos. Pode ter sido a primeira derrota que tive no MMA, mas não foi a primeira que tive na luta. Sei o que fazer para voltar mais forte. Eu sempre vou voltar mais forte — afirmou o atleta.

continua após a publicidade

Como foi a luta?

No início da luta, Xicão chegou a encaixar jabs precisos e manteve posição defensiva nas trocas iniciais. No entanto, a maior força e a experiência do adversário se sobressaíram, levando o brasileiro ao solo em poucos segundos.

O combate terminou quando Lewis conectou um cruzado de esquerda que derrubou Xicão, seguido de sequência de ground and pound. O árbitro interrompeu o duelo ao perceber que o brasileiro não conseguia mais se defender de maneira eficaz, decretando o nocaute técnico ainda no primeiro assalto.

continua após a publicidade

Xicão foi derrotado no UFC Nashville para Derrick Lewis (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

A derrota encerrou a sequência invicta de Xicão, que agora registra oito triunfos e um revés na carreira. Até então, o atleta vinha mantendo 100% de aproveitamento no MMA, com vitórias obtidas principalmente por finalização e nocaute.

Futuro de Xicão no UFC

O próximo compromisso de Tallison Teixeira ainda não foi definido pelo UFC. Porém, a expectativa é que Xicão retorne ao octógono antes do final do ano, buscando recuperar os oito triunfos seguidos que o alçaram à condição de atração principal da liga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte