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Palmeiras x Fluminense: Conmebol define árbitro para semifinal da Libertadores

Juiz já esteve envolvido em polêmica em jogo da equipe de Abel Ferreira

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 18:39
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Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense
Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

A Conmebol escolheu o uruguaio Esteban Ostojich para comandar a arbitragem do confronto de volta entre Palmeiras e Fluminense, pela semifinal da Libertadores. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo. Dias atrás, o árbitro uruguaio apitou o confronto entre Corinthians e Estudiantes, pelas quartas de final da competição.

O Alviverde levou a melhor no Maracanã, vencendo por 2 a 1. Flaco López e Marlon Freitas marcaram para o Palmeiras, e Wesley Natã diminuiu para o Tricolor no final.

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Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense
Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

O nome do árbitro chama a atenção pelo retrospecto em jogos importantes do Palmeiras na competição continental. Em 2022, Esteban apitou o duelo de volta da semifinal entre Palmeiras e Athletico-PR, disputado no NubankParque. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, resultado que garantiu a classificação do Furacão. O time paranaense havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena da Baixada.

Na partida, houve um lance muito contestado pelo Palmeiras. O volante Alex Santana, do Athletico, recebeu apenas cartão amarelo após acertar uma cotovelada em Rony, decisão que provocou insatisfação no lado alviverde.

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Após a partida, Abel Ferreira criticou a atuação da arbitragem e demonstrou indignação com a punição aplicada ao jogador adversário.

— É a primeira vez que vejo um amarelo por agressão, mas não vou me alongar… Estamos tristes, muito tristes. Eles mereciam ter saído desta competição de outra forma, não por terceiros. Houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje — afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Além da semifinal contra o Athletico-PR, Ostojich também esteve presente em outros dois confrontos importantes do Palmeiras na Libertadores durante a era Abel Ferreira. Em 2020, o uruguaio apitou a partida contra o River Plate, da Argentina, pela semifinal da competição, em confronto que terminou com a classificação palmeirense. Já em 2024, o árbitro esteve à frente do duelo contra o Botafogo pelas oitavas de final, quando o Verdão acabou eliminado.

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