Palmeiras e Estudiantes se enfrentam no próximo sábado (28) pela decisão da Copa Libertadores. Montevidéu, cidade que receberá a partida, já começa a entrar no clima da final, ainda que de forma tímida. Além da movimentação esportiva, o confronto terá impacto econômico na capital uruguaia.

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Segundo dirigentes da Conmebol, a expectativa é de que a decisão movimente cerca de US$ 70 milhões (R$ 410 milhões) nos próximos dias, impulsionada pela chegada de turistas para acompanhar a partida. O montante, no entanto, pode ultrapassar a marca de R$ 500 milhões se consideradas as transações informais na cidade e a movimentação econômica em regiões vizinhas, escolhidas por parte dos torcedores como alternativa diante dos preços elevados e da escassez de hospedagens em Montevidéu, que registra alto volume de reservas.

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- A chegada de milhares de torcedores representa uma oportunidade para diferentes setores da economia, especialmente o turismo, a hotelaria, a gastronomia e o comércio - afirmou Nery Pumpido, Secretário-geral adjunto de Futebol da Conmebol, em evento de apresentação da competição realizado na última terça-feira (24).

Os ingressos destinados às torcidas de Palmeiras e Estudiantes se esgotaram em poucas horas, enquanto os bilhetes dos demais setores foram comercializados em ritmo mais lento, até também se esgotarem. Divididos em três categorias, os ingressos tiveram preços entre US$ 95 (R$ 563) e US$ 340 (R$ 2.015).

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Final serve como teste para a Copa do Mundo

A partida entre Palmeiras e Estudiantes também servirá como um dos principais testes para a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) antes da Copa do Mundo de 2030, que terá o país como uma das sedes. Palco da final da Libertadores, o Estádio Centenário será o principal palco uruguaio durante o torneio e terá sua estrutura e capacidade de organização colocadas à prova com a decisão continental.

- É um jogo que nos desafia de olho nesse grande objetivo, que é organizar parte da Copa do Mundo - Ignacio Alonso, presidente da AUF.

Entre os desafios do Uruguai estão a população relativamente pequena de sua capital, Montevidéu, que tem menos de 2 milhões de habitantes. A característica limita a oferta de hospedagem e pode aumentar a pressão sobre os serviços de transporte diante da chegada de milhares de torcedores.

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A Câmara Uruguaia de Turismo (CAMTUR) informou nos últimos dias que 100% da rede hoteleira de Montevidéu está reservada para o período da final da Libertadores. A expectativa é de que cerca de 50 mil turistas cheguem à capital uruguaia. Para efeito de comparação, o número é aproximadamente 10 mil inferior à capacidade máxima do Estádio Centenário.