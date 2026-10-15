Marcão cogita mudança no ataque do Fluminense para volta contra o Palmeiras

Marcão cogita mudar a disposição do ataque do Fluminense para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Após a derrota por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), no Maracanã, o treinador apontou a necessidade de melhorar a produção no campo ofensivo e citou a possibilidade de utilizar dois jogadores mais centralizados na segunda partida, em São Paulo.

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Com muita posse de bola, o Tricolor encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em oportunidades e sofreu com os contra-ataques adversários. Para Marcão, o caminho para reverter a desvantagem passa pela criação de alternativas diante de uma defesa que ele não espera ver muito diferente no segundo confronto.

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— Eu acredito que a gente consiga criar algumas variações em cima disso e usar no jogo de volta. Talvez jogar com dois homens mais centralizados — afirmou.

— Vamos com calma analisar isso. Tem uma semana, tem o jogo do Santos, e pensando também no jogo do Palmeiras, o que a gente pode fazer para furar essa defesa, que é muito forte.

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Marcão diz que Palmeiras não surpreendeu

O treinador afirmou que o Fluminense estava preparado para enfrentar a estratégia palmeirense, com três zagueiros e força nas transições. Na avaliação dele, a equipe precisava assumir a iniciativa por atuar em casa, mas o adversário conseguiu explorar sua principal virtude.

— Não, todo mundo sabe que o Palmeiras joga desse jeito, e eles são muito eficazes na maneira de jogo. Mas nossa equipe tinha que atacar, jogando em casa, buscar variações. E foi isso que você viu que nossa equipe buscou o tempo todo.

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Marcão reconheceu que faltou criatividade para aproveitar os espaços deixados quando os defensores adversários saíam da última linha para pressionar. Também identificou uma queda na produção ofensiva depois do segundo gol sofrido.

— Depois de tomarmos o segundo gol, foi a hora que nossa equipe menos teve produtividade. Por isso que a gente buscou algumas mudanças.

Mais efetividade pelos lados

O técnico relatou que pediu ao Fluminense para acelerar as jogadas quando conseguisse chegar pelos lados. A orientação era colocar mais bolas na área e atacar os espaços, evitando que a circulação de passes se prolongasse sem ameaçar o gol adversário.

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— Foi até na parada técnica que eu pedi à equipe, quando chegasse do lado, a gente ser mais efetivo, colocar um pouquinho mais de bola na área, bola rápida para a gente atacar esse espaço.

Apesar da derrota, Marcão avaliou que o desempenho oferece elementos para corrigir o time antes do segundo confronto. O Fluminense precisará buscar o resultado fora de casa para avançar à decisão.

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Wesley Natã ganha espaço

Autor do gol tricolor, Wesley Natã recebeu elogios pela capacidade de enfrentar a marcação e aparecer na área. Marcão explicou que a necessidade de um jogador para o duelo individual pesou na escolha e indicou que o atacante pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

— Acho que o jogo desenhou para isso. Eu precisava de um homem de um para um. A gente aproveitou realmente a boa fase dele.

— Está crescendo, está jogando jogos importantes, está trabalhando muito no dia a dia e por isso está tendo oportunidade. Em algum momento vai chegar o momento dele de sair jogando.

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